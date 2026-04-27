Les tensions ont atteint leur paroxysme lors du Game 4 du premier tour entre les Spurs et les Blazers dimanche. Deni Avdija n’a pas mâché ses mots concernant l’altercation qui l’a opposé à Stephon Castle dans les dernières minutes de la rencontre.

Une provocation de trop pour l’ailier de Portland

L’incident s’est produit à 2 minutes et 13 secondes de la fin, alors que les Spurs menaient déjà largement. Castle a drivé Avdija pour conclure proche du cercle, avant de plaquer le ballon contre le torse de son adversaire après le coup de sifflet. Et le geste n’a pas plu à la star des Blazers, qui a immédiatement riposté en poussant son adversaire.

« J’ai beaucoup de respect pour lui, mais le fait de me pousser le ballon sur la poitrine à la fin est inutile », a-t-il déclaré aux médias après la rencontre. « Je ne joue pas à ces jeux-là. Ce n’est pas qui je suis. Tu peux être physique, mais il y a un niveau d’irrespect que je n’accepterai pas. Il a fait beaucoup de provocations tout au long du match. À un moment donné, c’était juste irrespectueux. »

Cette altercation a mis un point final à une soirée frustrante pour Portland, qui a dilapidé un avantage de 17 points à la mi-temps pour s’incliner 114-93. Malgré ses 26 points au total, l’Israélien n’a inscrit que 6 points dans le dernier quart-temps, période durant laquelle son équipe a été dominée 40-19.

Stephon Castle and Deni Avdija received double techs for this sequence at the end of Spurs-Blazers Game 4. pic.twitter.com/IJx90QJlhp — ESPN (@espn) April 26, 2026

San Antonio à une victoire du second tour

L’arrière texan, de son côté, a contribué de manière décisive au succès des Spurs avec 16 points et 8 passes décisives, son meilleur total de la série dans cette catégorie. Cette performance permet aux coéquipiers de Wembanyama de prendre une avance de 3-1 dans la série et de se rapprocher du second tour des playoffs.

Les hommes de Tiago Splitter devront désormais réagir lors du Game 5 pour éviter l’élimination, tandis que leurs adversaires auront l’opportunité de conclure la série à domicile et de valider leur ticket pour la suite de la compétition. Ce duel à l’Ouest tient toutes ses promesses et les tensions risquent de se poursuivre compte tenu de l’enjeu pour chaque franchise.