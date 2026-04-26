L’attente était longue pour les fans et l’incertitude réelle. Finalement, la nouvelle est tombée moins d’une heure avant le début du match, par l’intermédiaire du toujours bien renseigné Shams Charania d’ESPN. Après avoir manqué la moitié du Match 2 et l’intégralité du Match 3, Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) serait bien de retour pour le Match 4 de ce premier tour de playoffs de l’Ouest, sur le parquet des Blazers.

L’intérieur français a répondu avec succès aux derniers tests neurologiques et physiques du protocole commotion. Son temps d’absence s’est donc arrêté à 5 jours, bien en-deçà de la moyenne en NBA pour ce protocole (entre 7 et 10 jours). Ce ne sont pas pour autant les Spurs qui ont précipité son retour, puisque l’intégralité du processus est aussi encadré par des médecins de la NBA, qui sont intransigeants. D’ailleurs, la franchise était plutôt confiante à l’idée d’un retour au Match 3, mais la rigueur du protocole a reporté celui-ci d’un match.

Wembanyama passed his neurological tests going through stages of protocol after sustaining a concussion Tuesday night — cardio work after 24 hours, increasing his activities Thursday, Friday and Saturday, and receiving the Spurs' medical sign-off and league clearance on Sunday. https://t.co/26HNK61kEA — Shams Charania (@ShamsCharania) April 26, 2026

Énorme come-back des Spurs

Ce fut forcément une bonne nouvelle pour le staff des Spurs. Ces derniers ont pu préparer avec plus de sérénité ce Match 4, déjà très important pour la suite de la série. Et même s’il a eu du mal à retrouver son rythme en première période dans l’atmosphère brumeuse du Moda Center — à l’image de son équipe qui était menée de 19 points — le néo-DPOY a largement impacté le match en seconde période, qui fut remportée… 73-35 par San Antonio (score final 93-114).

Un nouveau come-back encore plus impressionnant que celui du Match 3, qui permet aux Texans de mener 3-1 dans la série. C’est tout simplement la plus large victoire dans l’histoire des playoffs NBA, par une équipe menée d’au moins 15 points à la mi-temps. Ce qui a frustré les adversaires des Blazers, dans un match physique qui s’est terminé avec une échauffourée.

Après trois premiers matchs timides, De’Aaron Fox s’est enfin réveillé en marquant 28 points avec des excellents pourcentages, en plus de 6 rebonds et 7 passes décisives. Tous les titulaires ont été au rendez-vous, mais les remplaçants un peu plus en difficulté. L’équipe termine tout de même à 49% aux tirs, dont 42% à 3-points, et avec 26 passes décisives pour seulement 12 turnovers. De bonne augure pour la suite, qui se jouera du côté de San Antonio, pour le Match 5. L’occasion est belle de conclure la première série de playoffs depuis sept ans à la maison.

Wembanyama proche du five-by-five

Quant à Wembanyama, il termine avec une ligne statistique impressionnant pour un retour de commotion cérébrale, proche du… premier five-by-five de l’histoire des playoffs en NBA : 27 points à 9/17 aux tirs (dont 1/4 à 3-points), 11 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions et 7 contres en 34 minutes. Proche d’un five-by-five donc (au moins 5 unités dans chaque catégorie statistique), qui n’est encore jamais arrivé dans l’histoire des playoffs NBA. Et avec le meilleur plus/minus de la rencontre, à +29.

Défendu par les extérieurs Jrue Holiday (20 points) et Toumani Camara (8 points), il a commencé le match avec des choix de tirs douteux (4/12 à la mi-temps), avant de rectifier le tir en seconde période (5/5) en forçant moins de tirs, et en jouant dans la raquette notamment à la conclusion de alley-oops. Il a aussi encore une fois bien gêné le pivot adverse Donovan Clingan, qui termine à… 2/10 aux tirs. Prochain match dans deux jours.

« Les Spurs ont fait un travail incroyable. Je suis très mécontent de la façon dont le protocole a été géré par d’autres parties. Mais mon staff a été formidable. J’ai été vraiment en bonne santé dès le premier jour après la blessure. Mais c’était une blessure bizarre, quand même. Marrante. Il y a encore un match à jouer, je n’ai jamais été dans cette situation, mais on doit finir le job. » Victor Wembanyama dans son interview d’après-match à ESPN