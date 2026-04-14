Alors que la cuvée 2026 de la Draft NBA s’annonce moins dense pour le clan français après les années historiques de Victor Wembanyama et Zaccharie Risacher, tous les regards sont désormais tournés vers Adam Atamna. À 18 ans, l’arrière villeurbannais de 1,95 m était le seul Français (chez les garçons) invité à Portland pour le prestigieux Nike Hoop Summit, un événement où il a pu s’étalonner face au gratin mondial et américain.

Un premier pas dans la culture américaine

Pour le jeune talent de l’ASVEL, ce voyage dans l’Oregon représentait bien plus qu’un simple tournoi de basket. « C’est en fait ma première fois dans le pays. Donc je découvre la culture, la façon dont ils jouent, les entraîneurs, tout… même la salle et les ballons », a-t-il confié avec enthousiasme lors d’un entretien accordé à Krysten Peek pour Yahoo Sports.

Malgré cette phase de découverte, Atamna ne s’est pas laissé impressionner par l’enjeu, affichant une volonté claire de séduire les nombreux décideurs NBA présents. « Je veux montrer mon leadership, mes progrès, ma capacité au tir et la façon dont je crée pour moi et mes coéquipiers », explique celui qui pointe actuellement à la 58e place de la mock draft d’ESPN.

L’avantage de l’expérience chez les pros

Si beaucoup de ses adversaires américains évoluent encore dans le circuit lycéen, Adam Atamna arrive avec un bagage différent. Avec 8,1 points et 2,1 passes décisives de moyenne en Betclic ELITE cette saison, l’arrière a déjà deux ans de basket professionnel dans les jambes. Cette confrontation quotidienne avec des adultes est, selon lui, son plus grand atout.

PROFIL JOUEUR Adam ATAMNA Poste(s): Arrière Taille: 195 cm Âge: 18 ans (06/12/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 8,1 #106 REB 1,5 #185 PD 2,1 #75

« C’est ma deuxième année avec les « hommes » », souligne-t-il au micro de Krysten Peek. « J’ai beaucoup travaillé sur mon physique, sur mon corps et sur ma façon de jouer dur. Alors maintenant, jouer avec des gens de mon âge, c’est un peu plus lent et plus facile ».

Dans les pas de Risacher et Wembanyama

Conscient de l’héritage laissé par ses prédécesseurs, Atamna n’oublie pas de saluer le travail de formation hexagonal. « Je pense que la France fait un excellent travail ces dernières années. Je veux remercier Victor [Wembanyama] et Zach [Risacher] d’avoir été les premiers choix de la draft. Maintenant, tout le monde regarde la France, les scouts et tout le reste. » Il a d’ailleurs partagé les bancs de l’académie de l’ASVEL avec Zaccharie Risacher pendant une année.

Sur le terrain, cette maturité s’est traduite par une prestation « propre » lors de la défaite de la sélection mondiale contre Team USA (102-100 après prolongation). En 18 minutes, Atamna a compilé 5 points (à 2/4 aux tirs dont un 3-points clutch), et 3 passes décisives, terminant la rencontre avec le meilleur différentiel de son équipe (+3).

Si sa cote avait grimpé jusqu’à la 23e place l’an passé après un tournoi ANGT record (33 points de moyenne), ce passage remarqué à Portland pourrait bien lui permettre de remonter dans les prévisions avant le grand saut vers la NBA.