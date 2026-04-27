Steve Kerr est à un tournant. Après une saison NBA décevante et une nouvelle absence en playoffs, l’entraîneur des Warriors réfléchit sérieusement à la suite à donner à sa carrière. Malgré la fin de son contrat et les rumeurs de retraite, un élément semble peser particulièrement lourd dans la balance : la présence de Stephen Curry et Draymond Green au sein de l’effectif.

Interrogé par The New Yorker sur son avenir, Steve Kerr n’a pas caché son attachement à ses deux cadres.

« Je ne veux pas abandonner ces gars-là. Si Steph et Draymond prenaient leur retraite cette année, ce serait une décision facile : on partirait tous ensemble. Mais ce n’est pas si simple… »

Derrière cette déclaration se cache une réalité : Stephen Curry et Draymond Green sont encore là, et toujours compétitifs. Steve Kerr estimant même que Curry, à 38 ans passés, pourrait continuer « quelques années » encore, laissant entrevoir une fenêtre toujours ouverte pour jouer le titre.

Arrivé en 2014 dans la baie de San Francisco, l’ancien coéquipier de Michael Jordan a façonné l’une des plus grandes dynasties modernes avec quatre titres NBA ravis entre 2015 et 2022. Mais comme souvent dans la ligue, les dynasties ont une fin. Une date de péremption dont l’entraîneur a pleinement conscience.

« Le durée de vie d’un entraîneur au sein d’une équipe est limitée. A un moment donné, il est préférable pour tout le monde d’avancer. »

La question est donc simple : est-ce déjà le moment ? Rien n’est moins sûr au regard de la présence de Curry et Kerr au sein du roster. Une réalité qui rend donc la décision du médaillé d’or aux jeux de Paris 2024 à la tête de team USA bien plus complexe qu’il n’y paraît, et alors qu’il doit prochainement rencontrer le front office des Wariors pour trancher.

PROFIL JOUEUR Stephen CURRY Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 38 ans (14/03/1988) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 26,5 #12 REB 3,5 #237 PD 4,7 #59

Après une élimination au stade du play-in, Golden State se retrouve à la croisée des chemins : reconstruire ou tenter un dernier run avec son noyau historique ? Deux options bien différentes qui n’empêchent pas l’ancien coéquipier de Tony Parker à San Antonio de rester serein. « Quoi qu’il arrive, ça se terminera bien. C’est trop important pour que ce ne soit pas le cas. »

S’il se dit prêt à toutes les options, Steve Kerr n’écarte pas l’idée de repartir pour une saison supplémentaire. L’envie de « faire encore de bonnes choses » avec Curry et Green semble bien réelle. Un indice quant à sa décision à venir ?