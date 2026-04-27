Joel Embiid était de retour sur les parquets dimanche, seulement 17 jours après son appendicectomie d’urgence. Mais même ses 26 points n’ont pas suffi à empêcher une nouvelle déroute des Sixers face aux Celtics, qui se sont imposés 128-96 pour prendre une avance de 3-1 dans cette série du premier tour des playoffs.

L’ancien MVP avait pourtant donné le ton en inscrivant les huit premiers points de son équipe, incluant un dunk à deux mains spectaculaire qui a enflammé la Xfinity Mobile Arena. « Qu’est-ce que je vais faire ? Pleurer ? », avait déclaré l’intérieur avant la rencontre concernant ses derniers pépins physiques.

Pritchard a enflammé le match

Si Embiid a montré qu’il était physiquement apte malgré sa protection au niveau de l’abdomen, c’est Payton Pritchard qui a volé la vedette avec une performance exceptionnelle de 32 points. Le sixième homme de Boston, lauréat du trophée de Sixth Man of the Year 2025, a inscrit 13 points dans le seul premier quart-temps, concluant la période par un tir à 3-points en déséquilibre sur une jambe au buzzer.

« C’est un luxe d’avoir un gars qui peut scorer avec les meilleurs sortant du banc », a souligné Jayson Tatum après la rencontre. Le meneur a terminé à 12/21 au tir dont 6/12 à 3-points, établissant un nouveau record personnel en playoffs.

PRITCHARD IS ON FIRE IN GAME 4! 32 PTS (12-18 FGM)

4 REB

6 3PM CELTICS UP 21 HEADING INTO Q4 🍿 pic.twitter.com/LrCVG8jIkN — NBA (@NBA) April 27, 2026

Les visiteurs ont dominé de bout en bout, menant de 16 points après le premier quart-temps (34-18) puis de 18 à la mi-temps. Tatum a ajouté 30 points et 11 passes décisives, tandis que Brown a contribué avec 20 points. Les « Jay Brothers » ont marqué les 22 premiers points de leur équipe dans le troisième quart-temps.

Les Celtics ont établi un record de franchise avec 24 paniers à 3-points réussis sur 53 tentatives, soit 45% de réussite derrière l’arc. Ils ont également dominé le rebond (51-30), les locaux n’ayant capté aucun rebond offensif dans le premier quart-temps.

Côté Philadelphie, Tyrese Maxey a ajouté 22 points et Paul George 16 points, mais l’équipe n’a jamais réussi à inquiéter des C’s en pleine confiance. L’humiliation a été totale lorsque les fans de Boston présents dans l’arène ont scandé « We Want Boston » en fin de match.

Le Game 5 aura lieu mardi soir dans le Massachusetts, où les Celtics auront l’opportunité de clôturer la série et d’accéder aux demi-finales de Conférence Est pour la cinquième saison consécutive.