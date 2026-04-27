Playoffs NBA : les Celtics surclassent les Sixers malgré le retour de Joel Embiid
Le Game 5 aura lieu mardi soir dans le Massachusetts, où les Celtics auront l’opportunité de clôturer la série.
Joel Embiid était de retour sur les parquets dimanche, seulement 17 jours après son appendicectomie d’urgence. Mais même ses 26 points n’ont pas suffi à empêcher une nouvelle déroute des Sixers face aux Celtics, qui se sont imposés 128-96 pour prendre une avance de 3-1 dans cette série du premier tour des playoffs.
L’ancien MVP avait pourtant donné le ton en inscrivant les huit premiers points de son équipe, incluant un dunk à deux mains spectaculaire qui a enflammé la Xfinity Mobile Arena. « Qu’est-ce que je vais faire ? Pleurer ? », avait déclaré l’intérieur avant la rencontre concernant ses derniers pépins physiques.
Pritchard a enflammé le match
Si Embiid a montré qu’il était physiquement apte malgré sa protection au niveau de l’abdomen, c’est Payton Pritchard qui a volé la vedette avec une performance exceptionnelle de 32 points. Le sixième homme de Boston, lauréat du trophée de Sixth Man of the Year 2025, a inscrit 13 points dans le seul premier quart-temps, concluant la période par un tir à 3-points en déséquilibre sur une jambe au buzzer.
« C’est un luxe d’avoir un gars qui peut scorer avec les meilleurs sortant du banc », a souligné Jayson Tatum après la rencontre. Le meneur a terminé à 12/21 au tir dont 6/12 à 3-points, établissant un nouveau record personnel en playoffs.
PRITCHARD IS ON FIRE IN GAME 4!
32 PTS (12-18 FGM)
4 REB
6 3PM
CELTICS UP 21 HEADING INTO Q4 🍿 pic.twitter.com/LrCVG8jIkN
— NBA (@NBA) April 27, 2026
Les visiteurs ont dominé de bout en bout, menant de 16 points après le premier quart-temps (34-18) puis de 18 à la mi-temps. Tatum a ajouté 30 points et 11 passes décisives, tandis que Brown a contribué avec 20 points. Les « Jay Brothers » ont marqué les 22 premiers points de leur équipe dans le troisième quart-temps.
Les Celtics ont établi un record de franchise avec 24 paniers à 3-points réussis sur 53 tentatives, soit 45% de réussite derrière l’arc. Ils ont également dominé le rebond (51-30), les locaux n’ayant capté aucun rebond offensif dans le premier quart-temps.
Côté Philadelphie, Tyrese Maxey a ajouté 22 points et Paul George 16 points, mais l’équipe n’a jamais réussi à inquiéter des C’s en pleine confiance. L’humiliation a été totale lorsque les fans de Boston présents dans l’arène ont scandé « We Want Boston » en fin de match.
Le Game 5 aura lieu mardi soir dans le Massachusetts, où les Celtics auront l’opportunité de clôturer la série et d’accéder aux demi-finales de Conférence Est pour la cinquième saison consécutive.
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