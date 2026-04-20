Après plusieurs semaines de collaboration, de contenus et d’opérations spéciales, Pro Basketball Manager 2026 et BeBasket terminent en beauté avec un dernier jeu concours. À la clé : 5 exemplaires de Pro Basketball Manager 2026 à remporter. Une opportunité simple et accessible pour tous les passionnés de basket et de management de découvrir le jeu gratuitement.

5 jeux Pro Basketball Manager 2026 à remporter

Pour cette dernière activation commune, BeBasket et Pro Basketball Manager ont choisi de faire plaisir à leur communauté.

Au total, 5 gagnants seront tirés au sort et recevront chacun une copie du jeu Pro Basketball Manager 2026. Une belle occasion de plonger dans la simulation de management basket, entre gestion d’effectif, stratégie et compétitions européennes.

Une participation simple et rapide

Le fonctionnement du jeu concours est volontairement simple :

Il suffit de remplir le formulaire en ligne pour valider sa participation : cliquez-ici

Chaque inscription compte pour le tirage au sort.

Un point important : les gagnants seront contactés par e-mail. Il est donc essentiel de renseigner une adresse courriel valide pour pouvoir être recontacté en cas de victoire.

Tirage au sort le lundi 4 mai

Le tirage au sort aura lieu le lundi 4 mai, parmi l’ensemble des participants.

Les 5 gagnants seront ensuite directement contactés à l’adresse e-mail indiquée lors de leur inscription.

Une dernière opportunité autour de Pro Basketball Manager 2026

Ce jeu concours marque la fin de la collaboration entre Pro Basketball Manager 2026 et BeBasket, après une série d’articles, d’opérations commerciales et d’activations autour du jeu.

Avec son approche centrée sur la stratégie, le recrutement et la gestion sur le long terme, Pro Basketball Manager 2026 s’est imposé comme une référence pour les amateurs de basket souhaitant passer de l’autre côté du terrain.

Cette fois, il ne reste plus qu’à tenter sa chance.