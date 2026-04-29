Le HOMKiA All Star 2026 se tiendra le 13 juin prochains aux Sables d’Olonne. Pour cette édition, cinq speakers sont en lice pour prendre le micro et animer l’événement. BeBasket, partenaire officiel, vous invite à découvrir leurs profils et à élire celui qui sera la voix de ce All Star. Le sondage est disponible en bas de cet article.

Sabri Barnou – Speaker JDA Dijon Bourgogne

Sabri Barnou officie comme speaker à la JDA Dijon Bourgogne. Il a animé plusieurs compétitions d’envergure, parmi lesquelles des finales régionales et nationales, le Trophée du futur, le Tournoi des étoiles, les finales UNSS ainsi que les finales européennes de handball EHF. Il se présente au Homkia All Star avec l’objectif de faire vibrer la salle et de contribuer au spectacle proposé lors de l’événement.

Thibaut Faullimme – Speaker ASA Basket

Thibaut Faullimmel est speaker à l’ASA Basket. Son parcours couvre plusieurs disciplines sportives : il a notamment animé le Final Four de la Judo Pro League, accompagné le Club France Judo lors des Jeux Olympiques, officié en demi-finale de playoffs d’Élite 2, en finale de playoffs Starligue handball, en finale de Coupe de la Ligue de football, ainsi qu’au Zénith pour Forever 90. Il a également exercé comme chauffeur de salle pour la télévision. Il voit le Homkia All Star comme un terrain de jeu idéal. Faire monter l’énergie et embarquer le public, c’est sa spécialité. Et dans les grandes compétitions, il estime être exactement à sa place.

Steven Lw – Speaker Le Havre

Steven Lw est le speaker du STB Le Havre. Il a travaillé sur des événements basket de dimension nationale et internationale, dont la NBA Paris Week, Paris Basket, la FIBA 3×3, les finales universitaires mondiales de la WCIU et les finales belges féminines. Il indique souhaiter découvrir une nouvelle salle et retrouver l’environnement du haut niveau basket à l’occasion du Homkia All Star Game.

Baptiste Luck – Speaker Nantes, Orléans, Nanterre, Élan Chalon, ASVEL Féminin

Baptiste Luck a exercé comme speaker dans plusieurs clubs professionnels français : Nantes Basket Hermine, Orléans Loiret Basket, Nanterre 92, l’Élan Chalon et le LDLC ASVEL Féminin. Il a animé les qualifications pour la Coupe du Monde de basket féminin, les finales Proligue handball et les finales Betclic Élite. Il se présente à cette élection dans l’optique de relever un nouveau défi.

Anthony Tallenaye – Speaker Besac Basket

Anthony Tallenaye est la voix qui fait vibrer les tribunes de Besac Basket. Animateur passionné, il s’est imposé comme une présence incontournable lors des matchs à domicile de son club ! Créant une atmosphère électrique et fédérant le public autour de son équipe.