L’ADA Blois avait un match de retard pour lui permettre de repasser devant Orléans (5e) et de revenir à égalité avec Vichy (3e) et Poitiers (4e). Mais l’ADA Blois n’en a pas profité. À maintenant trois journées de la fin comme tous les autres, rien n’est fait pour que cette place dans le Top 6 soit conservée. Alors que les adversaires poussent derrière, les Blésois ont perdu un match précieux sur le parquet de Rouen (16e), pourtant officiellement maintenu et hors d’atteinte du play-in, et n’ayant donc plus grand chose à jouer.

Rouen ne lâche pas

Mais se relâcher n’est pas dans l’ADN du coach Jean-Denys Choulet, pour qui ce maintien n’était que le début de la quête entamée le 2 mars, lors de sa prise de fonction. « Si le club n’a pas d’ambitions, s’il n’augmente pas sa masse salariale, avec la Ville, l’Agglo, les partenaires, si tout le monde n’est pas d’accord pour se donner les moyens de jouer le haut de tableau, je ne vois pas ce que je viens faire ici » annonçait le double-champion de France il y a quelques jours. Le message est passé, et les actes suivent donc les paroles.

Ses joueurs ont pris le match à bras-le-corps avec un premier quart-temps remporté 27-14. Malgré un trou d’air dans le second (44-38), ils ont remis un coup de collier dans le troisième quart-temps (72-54) pour finalement dompter les Blésois. Déjà très en forme lors de la défaite de justesse contre Poitiers, Tray Croft et Arthur Bouba ont doublé la mise, avec respectivement 19 points et 10 passes décisives pour le meneur américain, et 18 points et 8 rebonds pour l’ailier-fort français. Portés par ce duo de feu, tous les joueurs normands entrés sur le parquet ont marqué, grâce à un jeu collectif sublimé par 24 passes décisives.

Rouen frappe fort ! Le 16e renverse le 6e avec autorité 👀#Elite2 #Basketball pic.twitter.com/eCUeYAF3BN — ÉLITE 2 (@ELITE2_officiel) April 28, 2026

Blois va devoir repartir au travail

Bien loin des 13 caviars de l’ADA Blois, pour… 20 ballons perdus. Les hommes de David Morabito n’arrivent pas à trouver un rythme sur cette fin de saison, et alternent victoires et défaites. Dans la course à la première place dans la première moitié de saison, ils vont désormais devoir se battre pour l’avantage du terrain en playoffs, ou même éviter le play-in.

Avec le départ déjà acté en NCAA de Jonas Boulefaa (7 points ce soir) et celui de Talis Soulhac (11 points) qui pourrait suivre, les mauvaises nouvelles s’accumulent dernièrement. Heureusement, le calendrier est de leur côté sur les trois dernières journées : réceptions de Quimper (19e) puis La Rochelle (9e) début mai, avant un dernier déplacement à Évreux (18e) pour clôturer la saison régulière.