Appelé à la rescousse début mars d’un Rouen Métropole Basket en grande difficulté afin de succéder sur le banc à Sylvain Delorme, Jean-Denys Choulet a réussi son pari. Grâce à son succès décroché sur le parquet de l’Alliance Sport Alsace le mardi 21 avril (79-76), le club normand a mathématiquement validé son maintien en ELITE 2 à cinq journées de la fin. Une mission express, mais parfaitement remplie par l’expérimenté entraîneur.

Jean-Denys Choulet a changé la dynamique de Rouen

Quand Jean-Denys Choulet a pris les commandes du RMB début mars, la situation était critique. Seizième sur vingt avec une mauvaise dynamique de 3 défaites de suite, Rouen regardait dangereusement vers le bas. En neuf rencontres sur le banc normand, l’ancien coach de Roanne ou encore de Chalon a redressé la barre et signé six victoires pour seulement trois défaites. Surtout, ses revers ont tous été concédés de très peu, face à Aix-Maurienne, Hyères-Toulon et Évreux avec un écart de moins de 5 points.

Dans le lot, Rouen est allé chercher des succès précieux à l’extérieur, à Vichy, à La Rochelle puis en Alsace dernièrement.

Au moment de dresser un premier bilan, Jean-Denys Choulet a résumé sa méthode avec franchise auprès de Tendance Ouest : « J’essaye de tirer le meilleur des joueurs et d’adapter les systèmes de jeu aux joueurs que j’ai, d’impliquer tout le monde. ». Avec lui, des joueurs se sont révélés à l’image d’Arthur Bouba.

Dans le même temps, il a aussi expliqué avoir remis davantage d’exigence au quotidien, avec des charges d’entraînement quasiment doublées et plus de rigueur dans le fonctionnement collectif.

Le maintien …

Ce maintien sécurisé à 3 semaines de la fin permet au RMB d’aborder plus sereinement ce dernier bloc sans dépendre des autres résultats. Le calendrier n’offre pourtant aucun cadeau dans cette dernière ligne droite avec Poitiers, Blois, Denain et Orléans, soit quatre formations du Top 8, ainsi que la réception de la lanterne rouge Challans le 15 mai pour clôturer l’exercice. Le prochain rendez-vous est d’ailleurs programmé ce vendredi à 20h face à un PB86 lancé avec 4 victoires de suite au Kindarena.

C’était notre mission, et désormais c’est officiel ! Cette saison n’a pas été facile, mais l’un de nos objectifs est atteint grâce à la persévérance de chacun des joueurs, du staff, des bénévoles, des partenaires et des supporters, pour nous offrir une nouvelle année en Élite 2. pic.twitter.com/3sLOJA8yPZ — Rouen Métropole Basket (@RouenMBasket) April 21, 2026

… puis la question de l’ambition

Reste maintenant la grande question : Jean-Denys Choulet sera-t-il encore en Normandie la saison prochaine ? Le double champion de France en 2007 avec la Chorale et en 2017 avec l’Élan, a déjà posé le cadre. Il a prévenu :

« Si le club n’a pas d’ambitions, s’il n’augmente pas sa masse salariale, avec la Ville, l’Agglo, les partenaires, si tout le monde n’est pas d’accord pour se donner les moyens de jouer le haut de tableau, je ne vois pas ce que je viens faire ici. »

Le message est clair …

Un deuxième sauvetage de suite

Ce sauvetage rouennais n’est pas un cas isolé. La saison passée déjà, Jean-Denys Choulet avait réussi à maintenir le MKS Dabrowa Gornicza en première division polonaise alors que le club était au bord de la rupture. Rouen a donc fait appel à un coach rompu à ce type d’opérations commando. Et cette fois encore, le pari a été gagnant.