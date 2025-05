La « mission impossible » de Jean-Denys Choulet en Pologne est réussie : son club est maintenu !

Il l’avait récupéré début février avec un bilan de 3 victoires pour 14 défaites, le voilà qui affiche désormais un bilan de 10 succès pour 18 revers. Jean-Denys Choulet a tout simplement sauvé le club polonais du MKS Dabrowa Gornicza. Lanterne rouge de la première division polonaise il y a trois mois, il est désormais officiellement sauvé du maintien avec une 14e position (sur 16) à deux journées de la fin, mais avec un match de retard sur le nouveau dernier (Arka Gdynia), qu’ils ont battu deux fois et dominent au point-average. En bref, rien ne peut plus leur arriver.

« Mission impossible Pologne terminée. Le maintien est officiel à 100% !!! » a directement annoncé Jean-Denys Choulet sur ses réseaux sociaux. Et pour cause, il avait lui-même qualifié à notre micro cette reprise du club polonais, décidée en à peine un week-end sur un coup de tête, de « mission presque impossible. » Ce club situé dans cette ville moyenne du sud du pays restait sur… douze défaites d’affilée au moment de son arrivée aux commandes. Depuis, la magie de l’ex-roannais a opéré : 7 victoires pour 4 défaites.

Il a notamment pu s’appuyer sur l’ex-rochelais Tyler Cheese ou l’ancien chalonnais puis fosséen Mattias Markusson. Mais c’est surtout la recrue américaine arrivée en mars Cobe Williams qui a scellé le sort du club avec 23 puis 24 points sur les deux derniers matchs. Le diagnostic de l’effectif de JDC a fonctionné, tout comme sa capacité à transmettre son envie de gagner à ses joueurs.

Le MKS Dabrowa Gornicza a encore deux matchs de championnat à jouer cette saison, contre Wloclawek (1er) et Torun (9e). Mais les deux seront à l’extérieur, ne laissant pas de possibilité de célébrer le maintien avec le public. Le public du club gardera en mémoire la dernière victoire 98-97 à domicile le 1er mai dernier, qui avait déjà assuré à « 95% » le maintien. Avant que les autres résultats du championnat ne terminent le travail. Jean-Denys Choulet peut être fier de son exploit.

« La Pologne est une bonne ligue. Cela me semble bien bouché en LNB et je ne suis pas sûr que la réputation que l’on a pu me faire en dehors des terrains m’aide beaucoup. Mais j’ai besoin de travailler, je ne suis pas retraité ! Si je n’avais plus la passion et que je pensais que j’étais rincé, ou dépassé, j’arrêterais. En attendant, le basket, c’est toute ma vie. »

Jean-Denys Choulet en février dans une interview à BeBasket