C’est un renfort de poids pour les Racers, et une nouvelle page qui s’écrit pour le basketball français dans le Kentucky

. Murray State a officiellement annoncé la signature de l’international français Jonas Boulefaa (2,06 m, 19 ans), confirmant ainsi l’attractivité croissante de cette trajectoire transatlantique pour les espoirs de l’Hexagone.

« Je ne ferme aucune porte pour l’avenir »

Cette signature marque un tournant pour celui qui, il y a encore quelques mois, faisait figure de « résistant » face aux sirènes de la NCAA. Souvenez-vous, l’été dernier, Jonas Boulefaa avait surpris son monde en refusant des offres de programmes prestigieux comme Illinois, Louisville ou Fresno State pour s’engager avec l’ADA Blois en ÉLITE 2. À l’époque, il nous confiait avoir privilégié le « feeling » et le développement au sein du projet blésois : « Je me suis rappelé pourquoi je jouais au basket », expliquait-il alors, préférant le parquet du Jeu de Paume aux ponts d’or du NIL américain.

Sous les ordres de David Morabito, son passage dans le Loir-et-Cher aura été formateur. Pour sa seule saison avec l’ADA, il a compilé 6,9 points à 42,3% de réussite aux tirs et , 3,3 rebonds en 20 minutes par rencontre, participant activement à la belle saison du club, 5e d’ELITE 2. S’il affirmait alors que « Blois, c’est le choix du développement », il n’avait cependant jamais totalement fermé la porte à un départ futur : « Je ne ferme aucune porte pour l’avenir », glissait-il lors de nos entretiens.

Un nouveau chapitre en NCAA

Le voilà donc prêt pour le grand saut. Après s’être confronté à la rudesse physique de l’ÉLITE 2, Jonas Boulefaa semble avoir acquis la maturité nécessaire pour s’imposer aux États-Unis. En rejoignant Murray State, il choisit un environnement où l’intégration sera facilitée par la présence de Roman Domon et Mathis Courbon, en attendant peut-être Talis Soulhac, créant une véritable cellule française au sein de la Missouri Valley Conference.

Pour le natif de Meilhan, le rêve de NBA ou d’EuroLeague reste plus que jamais l’objectif ultime. Et Murray State pourrait bien être le tremplin idéal pour y parvenir.

Le coach de Murray State, Ryan Miller, n’a pas caché son enthousiasme face à l’arrivée de l’ancien pensionnaire du Pôle France : « Jonas est un ailier extrêmement talentueux qui nous apportera beaucoup sur le terrain », a-t-il déclaré dans le communiqué d’officialisation.

Le technicien américain souligne notamment ses qualités de « shooteur talentueux avec de vrais instincts pour la passe », tout en notant son abattage au rebond et son haut niveau de compétitivité. Des qualités que l’on ne verra donc plus sur le sol français, mais au sein d’un trio français aux Etats-Unis.