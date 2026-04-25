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La JDA Dijon remporte la première Coupe de France U18 de son histoire au terme de sa première finale, Le Mans encore finaliste malheureux - BeBasket