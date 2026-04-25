Après le sacré mémorable de Charleville-Mézières dans le tableau U18 féminin, la JDA Dijon et le SCM Le Mans avaient à leur tour rendez-vous avec leur histoire. D’un côté, des Bourguignons qui disputaient la première finale de Coupe de France de leur histoire ; de l’autre, des Manceaux en quête d’un nouveau sacre après celui de 2010, un an après avoir déjà atteint la finale face au futur vainqueur Antibes.

Pourtant novices dans ce genre de grand rendez-vous donc, ce sont bien les Dijonnais qui, au bout du suspense, ont pris le meilleur sur des Manceaux frustrés sur le fil, battus après la pause.

Une seconde mi-temps décisive

Trois points seulement séparaient les deux formations à la pause, avec des Manceaux d’une courte tête devant (35-32). Il faut dire que la tension et l’enjeu de la finale étaient palpables, chacun manquant à tour de rôle les tirs qui auraient pu faire entrer la rencontre dans une autre dimension avec un ascendant.

Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour enfin voir une tendance se dessiner. Alors que les deux équipes peinaient derrière l’arc en première période, la JDA Dijon a été la première à régler la mire pour creuser un écart (39-45, 24′). Lorenz Sanz a emboîté le pas de son coéquipier Côme Ribaucort dans l’exercice, pour déstabiliser les Manceaux. Un ascendant avait – enfin – été pris, confirmé par la nouvelle flèche de Timéo Rigaux (18 ans) avant le dernier acte (46-52, 30′).

Malgré les à-coups manceaux, notamment de Thomas Durand-Leguay et d’Afény Cognet, les Dijonnais ont su conserver ce matelas d’avance de six points au fil des minutes. Les leaders bourguignons de Keny Foreau ont répondu présents jusqu’au bout, jusqu’à soulever le premier trophée de leur histoire.

A la faveur d’une seconde mi-temps de patrons de la part de Lorenz Sanz, du MVP Timéo Rigaux, et de leurs partenaires, la JDA Dijon écrit une nouvelle ligne dans son palmarès national. En face, Le Mans s’est battu tout au long de la rencontre, mais l’éclat dijonnais n’a pas pu être contenu par les Sarthois, qui s’inclinent une nouvelle fois en finale, seize ans après leur dernier sacre.

Depuis Bercy, Accor Arena…