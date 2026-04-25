Leader de la saison régulière de La Boulangère Wonderligue, hissé jusqu’au Final Six d’EuroLeague Féminine, Basket Landes a étendu, ce samedi 25 avril à Bercy, son hégémonie national à la Coupe de France. Les joueuses de Julie Barennes ont, face à celles de Maxime Bezin, décroché le troisième trophée de l’histoire du club dans la compétition, dans l’ambiance impressionnante impulsée de part et d’autres par Nordistes et Landais dans la salle.

Leïla Lacan propulse (encore) Basket Landes

La rencontre avait pourtant mal débuté pour Leïla Lacan et les siennes. Après un démarrage poussif qui avait viré au tour de chauffe (7-3, 5′), les Landaises comptaient encore deux petits points de retard sur les Villeneuvoises au bout de dix minutes. Le collectif de Maxime Bezin avait été magnifié par l’inarrêtable Alexis Peterson, 11 points, sur 16 inscrits par l’ESBVA.

Alexis Peterson est intenable en ce début de finale de Coupe de France 🏹💢 ! 📺 Un match à suivre en direct et en exclusivité sur @lachainelequipe. #CDFBasket pic.twitter.com/SZGapEIDqZ — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) April 25, 2026

Mais Leïla Lacan en avait décidé autrement. La MVP de Boulangère Wonderligue a confisqué les rênes de la rencontre pour délivrer un récital avant la mi-temps. Plus que combler le léger retard, l’internationale française a déployé les ailes landaises depuis les lignes arrières, pour permettre aux siennes de s’envoler en tête dès la pause (33-41, 20′).

Basket Landes devant à la pause ! L’équipe de Leïla Lacan réalise un match très sérieux dans cette finale de la Coupe de France, +8 à la mi-temps. Villeneuve d’Ascq va essayer de revenir pour rêver du titre. pic.twitter.com/jUhcLCyM6K — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) April 25, 2026

Au gré des saccades dans le jeu, l’écart a peu à peu enflé au retour des vestiaires. Leïla Lacan, dont la force de gravité frayait des brèches dans la défense nordiste, trouvait à tour de rôle ses coéquipières, comme Myriam Djekoundade et Murjanatu Musa qui ont permis aux Landaises de prendre plus de dix points d’avance. En face, malgré plusieurs secondes chances obtenues par de l’activité au rebond, l’ESBVA peinait à faire mouche (43-58, 30′).

Marie Pardon pour permettre 🏹 à Basket Landes de prendre le large. 📺 Un match à suivre en direct et en exclusivité sur @lachainelequipe. #CDFBasket pic.twitter.com/PyKet8U5Pu — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) April 25, 2026

Disciplinées défensivement, Basket Landes n’a fait que prendre toujours plus son envol dans les dernières minutes. Mais devant son banc, Julie Barennes restait aussi impassible et concentrée qu’en début de match. Pourtant, sa capitaine Julie Wojta, Murjanatu Musa et la jeune Louise Bussiere empilaient les actions de classe, pour faire vibrer la foule landaise venue en masse.

Les Landaises s’imposent au final 65-77 face à Villeneuve-d’Ascq, au terme d’une rencontre globalement maîtrisée. La performance XXL d’Alexis Peterson et le sursaut collectif de fin de rencontre n’auront infusé que peu de doutes dans l’esprit du leader de LBWL, qui une fois lancé, n’a fait que dérouler son jeu.