Axel Toupane (2,01 m, 33 ans) et Matthieu Missonnier (1,88 m, 28 ans) ont vécu une entrée compliquée en Basketball Africa League 2026. Opposés au Club Africain à Rabat pour la première journée de la Conference Sahara, les deux Français de l’ASC Ville de Dakar se sont inclinés 85 à 79, dans une rencontre où les Sénégalais ont couru après le score.

Le Club Africain impose son rythme d’entrée

Dès les premières minutes, le Club Africain a pris les commandes de la rencontre. Plus agressifs et mieux organisés, les Tunisiens ont rapidement creusé un premier écart pour terminer le premier quart-temps en tête (18-25). Une avance qu’ils ont su conserver jusqu’à la pause (37-44), malgré quelques tentatives de réaction dakaroises.

Solides des deux côtés du terrain, les joueurs du Club Africain ont imposé leur tempo, empêchant Dakar de réellement s’installer dans son match.

Toupane et Missonnier tentent de relancer Dakar

Au retour des vestiaires, l’ASC Ville de Dakar a montré un tout autre visage. Portée par Samba Dali Fall (20 points), l’équipe sénégalaise est revenue à quatre points (63-67), relançant le suspense dans le dernier quart-temps.

Dans cette dynamique, Axel Toupane (2,01 m, 33 ans) a apporté 11 points, 4 rebonds et 2 passes décisives, tandis que Matthieu Missonnier a ajouté 4 points, 1 rebond et 3 passes. Le vétéran Solo Diabaté a également contribué avec 10 points.

Mais malgré ce sursaut, les Dakarois ont manqué de constance pour inverser la tendance.

Omar Abada fait la différence dans le money-time

Dans les dernières minutes, le Club Africain a repris le contrôle de la rencontre. Plus précis et plus lucides, les Tunisiens ont enchaîné les actions décisives pour reprendre jusqu’à dix points d’avance à deux minutes de la fin (67-77), avant de gérer sereinement leur avance.

Omar Abada, ancien joueur de Saint-Chamond, a été le grand artisan du succès tunisien avec 21 points, meilleure performance de la rencontre.

Une réaction attendue face à Al Ahly

Avec cette défaite inaugurale, l’ASC Ville de Dakar est déjà sous pression dans cette Conférence Sahara. Les coéquipiers de nos deux Frenchies devront réagir dès leur prochain match face à Al Ahly pour rester dans la course aux playoffs.

Dans cette Conférence Sahara composée du FUS Rabat (Maroc), Club Africain (Tunisie), Al Ahly (Égypte), Maktown Flyers (Nigéria), Ville de Dakar (Sénégal) et JCA Kings (Cote d’Ivoire), les quatre premiers se qualifieront pour les playoffs de la BAL.

Programme des rencontres conférence Sahara

Vendredi 24 avril

Ville de Dakar 79-85 Club Africain

JCA Kings 55-85 FUS de Rabat

Samedi 25 avril

Maktown vs JCA Kings

Club africain vs Al Ahly

Dimanche 26 avril

Ville de Dakar vs Al Ahly

Maktown vs FUS de Rabat

Mardi 28 avril

Club Africain vs JCA Kings

Mercredi 29 avril

Al Ahly vs Maktown

FUS de Rabat vs Ville de Dakar

Vendredi 1er mai

Club Africain vs Maktown

JCA Kings vs Al Ahly

Samedi 2 mai

Ville de Dakar vs JCA Kings

FUS de Rabat vs Club Africain

Dimanche 3 mai

Maktown vs Ville de Dakar

FUS de Rabat vs Al Ahly