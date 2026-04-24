Les Bucks ont trouvé leur nouveau coach. Selon ESPN, la franchise finalise un contrat avec Taylor Jenkins pour remplacer Doc Rivers, qui avait quitté son poste après une saison 2025-2026 catastrophique (32 victoires, 50 défaites).

Jenkins, 41 ans, effectue un retour aux sources puisqu’il avait déjà travaillé comme assistant sous Mike Budenholzer lors de la saison 2018-2019, avant de prendre les rênes de Memphis. Cette expérience passée avec l’organisation et sa connaissance de Giannis Antetokounmpo ont pesé dans la balance pour cette nomination.

Un CV solide forgé à Memphis malgré un départ brutal

L’ancien coach des Grizzlies arrive avec des références impressionnantes. En six saisons dans le Tennessee (2019-2025), Jenkins a compilé un bilan de 250 victoires pour 214 défaites, devenant l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la franchise. Il a mené Memphis aux playoffs à trois reprises et jusqu’aux demi-finales de conférence en 2022.

Son passage s’était pourtant terminé de manière surprenante en mars 2025, lorsque Memphis l’avait licencié à seulement neuf matchs de la fin de saison régulière, malgré un bilan de 44-29 et une place qualificative pour les playoffs. Cette décision avait choqué la NBA, d’autant que le directeur général Zach Kleiman avait assumé seul cette responsabilité sans consulter les joueurs.

Jenkins jouit d’une excellente réputation dans le développement de jeunes talents et l’instauration d’une culture de travail solide. À Memphis, il a notamment contribué à l’éclosion de joueurs comme Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Desmond Bane, Santi Aldama ou encore Dillon Brooks. Ces qualités seront cruciales pour Milwaukee, qui traverse une période d’incertitude majeure autour de l’avenir de Giannis Antetokounmpo.

L’international grec, éligible à la free agency après la saison prochaine, entretient des relations tendues avec la direction depuis la trade deadline de février. « Pour quelqu’un qui vient me dire de ne pas jouer ou de ne pas être en compétition, c’est comme une gifle », avait-il déclaré après avoir été écarté des parquets malgré sa volonté de revenir de blessure.

Selon Shams Charania d’ESPN, Antetokounmpo n’a pas été consulté lors du processus de recrutement, soulignant la fracture persistante entre la star et l’organisation. La mission du coach sera donc double : reconstruire une équipe compétitive tout en tentant de réconcilier la franchise avec son joueur phare, dont l’avenir à Milwaukee reste plus que jamais incertain.