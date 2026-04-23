Invité sur le podcast Pardon My Take mercredi, Adam Silver s’est exprimé sur la présence d’une franchise NBA à Memphis. Le grand patron de la Ligue a réaffirmé l’engagement de la NBA envers la ville du Tennessee, tout en exprimant son intérêt de voir les Grizzlies jouer quelques matchs par an à Nashville, la capitale de l’Etat.

The Memphis Grizzlies aren’t going anywhere pic.twitter.com/u6yyNHW17C — Pardon My Take (@PardonMyTake) April 22, 2026

Une réaction aux propos de LeBron James

Cette intervention d’Adam Silver en personne ne surgit pas de nulle part. Il y a quelques semaines, LeBron James a été très critique envers la ville de Memphis, estimant que la franchise des Grizzlies devait déménager à Nashville. Selon le natif d’Akron, de nombreux joueurs trouvent que les hôtels ne sont pas à la hauteur et qu’il n’y a « rien à faire » à River City. Une déclaration qui a fait réagir jusqu’au sommet de la Ligue.

Des propos acerbes immédiatement démentis par le successeur de David Stern en personne. « Les joueurs à qui je parle tout le temps aiment jouer à Memphis. Je n’ai jamais entendu parler de ce problème de joueurs ne voulant pas être à Memphis ».

Au-delà de la question de l’hospitalité, Adam Silver a également confirmé qu’il n’y avait aucune volonté de la Ligue et du propriétaire Robert Pera de déménager les Grizzlies dans une autre ville à ce stade.

« Historiquement, Memphis a toujours été un excellent marché pour la NBA. Il y a une histoire et une culture incroyable dans cette ville », a déclaré Silver au micro de Dan Katz. « Il n’y a aucune raison pour que les Memphis Grizzlies ne puissent pas être une franchise couronnée de succès. »

Quelques matchs par an à Nashville ?

La parenthèse déménagement fermée, Adam Silver a ouvert la porte à une présence plus importante de la NBA à Nashville. La capitale du Tennessee est un marché émergent connue pour être la ville de la musique et pour accueillir deux franchises de ligue majeure (les Tennessee Titans en NFL et les Nashville Predators en NHL).

Un exemple existe déjà en NBA. Depuis 2023, les Spurs délocalisent deux matchs par an au Moody Center d’Austin, la capitale du Texas. Une stratégie que la Ligue aimerait reproduire dans le Tennessee afin d’élargir la base de fans et renforcer l’ancrage régional autour des Grizzlies.

After leading the Suns for 92% of the game and pushing San Antonio to a season best seven straight wins, Victor Wembanyama gave the Austin crowd a little taste of what’s become a Spurs tradition. 🥁👽 pic.twitter.com/8PvEZXHIMk — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) February 20, 2026

Néanmoins, la comparaison trouve vite ses limites. Là où Austin se situe à proximité immédiate de San Antonio, Nashville est beaucoup plus éloignée de Memphis (300 KM), rendant l’identification territoriale plus complexe.

La logique d’expansion de la Ligue se poursuit donc dans l’Association. Après Seattle et Las Vegas, et sans même parler de la création en cours de la NBA Europe, Nashville pourrait donc faire son apparition sur la carte NBA. Sans menacer pour autant l’existence des Grizzlies.