Kyle Allman va-t-il enfin fouler les parquets de l’ EuroLeague ? Selon le média espagnol Encestando , relayé par plusieurs sources serbes, l‘arrière américano-monténégrin aurait trouvé un accord avec le Partizan Belgrade pour la saison prochaine. Si aucune annonce officielle n’a encore été faite par le club serbe, le profil d’Allman colle parfaitement aux ambitions européennes du Partizan.

Une saison tremplin à Turk Telekom

Avec le Türk Telekom Ankara en EuroCup cette saison, Kyle Allman a confirmé tout son potentiel. Meilleur marqueur de son équipe avec 14,3 points de moyenne, il figure également parmi les meilleurs passeurs avec 3,6 passes par match. Des performances qui lui ont valu une place dans la première équipe du All-EuroCup.

Son moment le plus marquant ? Une performance de patron en quarts de finale face à l’Hapoël Jerusalem : 25 points, 8 passes décisives et 4 rebonds, couronnés par un tir primé décisif à 1,8 seconde de la fin. Un match qui lui a valu le trophée de MVP des quarts de finale, avec une évaluation de 31, la plus élevée de toute la phase.

KYLE ALLMAN??? 😲 Turk Telekom eliminates Hapoel Jerusalem in the EuroCup quarterfinals thanks to this BUCKET pic.twitter.com/sYGGAnhOjB — Eurohoops (@Eurohoopsnet) March 18, 2026

La suite a été moins heureuse : Turk Telekom a été éliminé en demi-finale par la JL Bourg, malgré 17 points et 4 passes de moyenne sur la série pour Allman. Un revers qui lui rappelle de mauvais souvenirs : il y a deux ans, il avait déjà subi le même sort face aux Bressans, sous les couleurs de Besiktas Istanbul.