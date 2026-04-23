L’ancien parisien Kyle Allman bientôt en EuroLeague ?
Kyle Allman a récemment échoué en demi-finale d’EuroCup contre la JL Bourg
Kyle Allman va-t-il enfin fouler les parquets de l’EuroLeague ? Selon le média espagnol Encestando, relayé par plusieurs sources serbes, l‘arrière américano-monténégrin aurait trouvé un accord avec le Partizan Belgrade pour la saison prochaine. Si aucune annonce officielle n’a encore été faite par le club serbe, le profil d’Allman colle parfaitement aux ambitions européennes du Partizan.
Partizan inks Kyle Allman, I was told
🏀Kyle Allman sale del Turk Telekom y firma con el Partizán, según hemos sabido pic.twitter.com/3Ao3BSv5KO
— www.encestando.es (@webEncestando) April 23, 2026
Une saison tremplin à Turk Telekom
Avec le Türk Telekom Ankara en EuroCup cette saison, Kyle Allman a confirmé tout son potentiel. Meilleur marqueur de son équipe avec 14,3 points de moyenne, il figure également parmi les meilleurs passeurs avec 3,6 passes par match. Des performances qui lui ont valu une place dans la première équipe du All-EuroCup.
Son moment le plus marquant ? Une performance de patron en quarts de finale face à l’Hapoël Jerusalem : 25 points, 8 passes décisives et 4 rebonds, couronnés par un tir primé décisif à 1,8 seconde de la fin. Un match qui lui a valu le trophée de MVP des quarts de finale, avec une évaluation de 31, la plus élevée de toute la phase.
KYLE ALLMAN??? 😲
Turk Telekom eliminates Hapoel Jerusalem in the EuroCup quarterfinals thanks to this BUCKET pic.twitter.com/sYGGAnhOjB
— Eurohoops (@Eurohoopsnet) March 18, 2026
La suite a été moins heureuse : Turk Telekom a été éliminé en demi-finale par la JL Bourg, malgré 17 points et 4 passes de moyenne sur la série pour Allman. Un revers qui lui rappelle de mauvais souvenirs : il y a deux ans, il avait déjà subi le même sort face aux Bressans, sous les couleurs de Besiktas Istanbul.
L’ancien Parisien prêt pour la grande scène
Capable de jouer avec ou sans ballon, Kyle Allman (1,92 m, 28 ans) apporterait au Partizan une véritable plus-value à la création dans son backcourt. Certes, l’EuroLeague serait une première pour lui, mais son évolution en EuroCup témoigne d’une montée en puissance constante.
Avant la Turquie, c’est en France qu’il a posé les bases de sa réputation européenne. Deux saisons au Paris Basketball aux côtés de Juhann Begarin et Dustin Sleva, de 2021 à 2023, tous deux aussi en EuroLeague lui ont permis de s’imposer comme l’un des meilleurs attaquants de Betclic ÉLITE. Il est entré dans la légende du club dès sa première année : c’est lui qui a inscrit le panier à trois points salvateur qui offre à Paris sa toute première victoire en première division, à Cholet, le 16 octobre 2021, sur le score de 85-83.
🚨🤯 LE PARIS BASKETBALL REMPORTE SON PREMIER MATCH EN #BetclicELITE AU BUZZER !@kyleallmanjr x @ParisBasketball pic.twitter.com/kqq8FJkCag
— Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) October 16, 2021
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