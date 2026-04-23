Après la première recrue, voici la première prolongation pour SLUC Nancy
Isaiah Cozart reste à Nancy
Après avoir déjà verrouillé la signature du Vichyssois Brice Eyaga, qui n’est cependant pas encore officialisée, le SLUC Nancy a annoncé la prolongation de son pivot Isaiah Cozart (2,01 m, 25 ans) pour une année supplémentaire en Betclic ELITE
.Un impact immédiat, une place conquise
Arrivé cet été pour sa deuxième saison professionnelle, le natif de Richmond a rapidement trouvé ses marques sous le maillot nancéien. Par son énergie, ses qualités athlétiques et son engagement défensif, il s’est imposé comme un élément central du collectif de Sylvain Lautié. En 26 matchs disputés cette saison, Cozart affiche des moyennes de 6,6 points à 68,2 % aux tirs, 6,2 rebonds, et 1,3 contre en 22 minutes.
Important sur les deux côtés du terrain, en attaque notamment sur pick-and-roll où il génère des déséquilibres que Nancy sait exploiter. Mais surtout défensivement, avec ses 1,3 contres de moyenne, qui font de lui l’un des pivots les plus dissuasifs du championnat (2e).
« Le Isaiah de la saison prochaine ne sera pas celui de cette saison »
Son entraîneur, Sylvain Lautié, n’a pas caché sa satisfaction à l’idée de conserver son intérieur une saison de plus. « On a vu, match après match, que l’association avec Stéphane Gombauld fonctionne très bien. Leur complémentarité est réelle. Isaiah est un joueur d’impact, des deux côtés du terrain. »
La dynamique de fin de saison plaide en faveur de l’optimisme. Isaiah Cozart (2,01 m, 25 ans) a conclu ces dernières semaines avec plusieurs performances solides, confirmant une progression nette dans ses chiffres offensifs. De quoi nourrir de grandes attentes pour l’exercice à venir. « Je suis convaincu qu’il est capable de franchir un nouveau cap. Le Isaiah de la saison prochaine ne sera pas celui de cette saison », a ajouté Lautié via le communiqué du club.
À 25 ans, le profil de Cozart athlétique, défensif, en progression constante est exactement le type de joueur que les clubs de Betclic ÉLITE cherchent à conserver. Le SLUC a su l’anticiper.
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