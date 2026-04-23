Après avoir déjà verrouillé la signature du Vichyssois Brice Eyaga, qui n’est cependant pas encore officialisée, le SLUC Nancy a annoncé la prolongation de son pivot Isaiah Cozart (2,01 m, 25 ans) pour une année supplémentaire en Betclic ELITE

.Un impact immédiat, une place conquise

Arrivé cet été pour sa deuxième saison professionnelle, le natif de Richmond a rapidement trouvé ses marques sous le maillot nancéien. Par son énergie, ses qualités athlétiques et son engagement défensif, il s’est imposé comme un élément central du collectif de Sylvain Lautié. En 26 matchs disputés cette saison, Cozart affiche des moyennes de 6,6 points à 68,2 % aux tirs, 6,2 rebonds, et 1,3 contre en 22 minutes. PROFIL JOUEUR Isaiah COZART Poste(s): Pivot Taille: 201 cm Âge: 25 ans (13/04/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 6,6 #148 REB 6,2 #11 PD 0,7 #178

Important sur les deux côtés du terrain, en attaque notamment sur pick-and-roll où il génère des déséquilibres que Nancy sait exploiter. Mais surtout défensivement, avec ses 1,3 contres de moyenne, qui font de lui l’un des pivots les plus dissuasifs du championnat (2e).