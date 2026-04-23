Difficile d’imaginer pire entrée en matière dans ces Playoffs NBA que celle de Brandon Ingram. A la peine depuis le coup d’envoi de la série opposant les Raptors aux Cavs (0-2), l’ex-Dukie frise le ridicule en dépit de son statut et de ses performances de l’année.

Au fond du trou, l’ancien Laker aligne ainsi à 12 points de moyenne à 33% au global et 25% depuis le parking en 36 minutes de moyenne sur ses deux sorties. Le tout saupoudré de 3 pertes de balles et d’un faible 70% de réussite sur la ligne des lancers. Des chiffres à des années-lumière des stats que le natif de Caroline du Nord a produit en saison régulière (21,5 points à 48% au global et 38% derrière l’arc). Celles-là même qui lui ont permis d’honorer une deuxième sélection au All-Star Game en février dernier.

Brandon Ingram in Game 2: 5 turnovers

3 buckets pic.twitter.com/gIUIZfkzWT — StatMuse (@statmuse) April 21, 2026

En grande difficulté, Brandon Ingram (2,03 m, 28 ans) constitue l’une des raisons du départ calamiteux des Raptors dans leur confrontation face à Cleveland. Un échec dont l’ancien Pelican a parfaitement conscience, comme en attestent ses propos recueillis mercredi en marge de l’entraînement de l’équipe canadienne.

« C’est dur d’avoir le sentiment de mal faire son travail. Mais il faut être capable de comprendre ce qui se passe. Et c’est ce que j’essaye de faire. Mes coéquipiers et le coaching staff sont derrière moi, et ils le sont toujours. Mes proches également. »

Passé par des périodes de doute dans sa carrière, l’ailier n’en perd pas foi en ses capacités pour autant. Refusant au passage de ne penser qu’à ses propres performances.

« J’ai confiance en moi. Je vais trouver mon rythme. Mais j’ai surtout confiance en notre équipe. Je ne veux pas tout ramener à moi. C’est un sujet collectif. On doit trouver davantage d’alchimie en attaque. »

Largement critiqué voire moqué sur les réseaux sociaux, pour ses prestations comme pour ses sorties hasardeuses dans la presse, Brandon Ingram semble accuser le coup. Et n’a pas caché son état au moment d’évoquer son passage à vide. Promettant toutefois de revenir plus fort.

« J’aime m’enfermer dans ce sentiment de déception. Pour bien comprendre mes erreurs, réfléchir à ce que j’ai fait de bien… Et remonter sur le ring pour reprendre le combat. »

The Raptors “Accidentally” left Brandon Ingram in Cleveland. However, This video said otherwise 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/kRKNyUzeFw — LE BALL 🏀 (@Leball_) April 21, 2026

Les Canadiens auront bien besoin d’un Brandon Ingram à son meilleur niveau pour tenter de revenir dans la série. Aux abonnés absents en défense (120,5 points encaissés par rencontre), incapables de prendre soin du ballon (20,0 pertes de balles), les protégés de Darko Rajakovic doivent se ressaisir au plus vite pour ne pas sombrer complètement face aux assauts de Donovan Mitchell (31,0 points de moyenne) et des Cavs.

Les deux équipes se retrouvent ce jeudi dans l’Ontario pour un Game 3 qui ressemble en tous points au match de la dernière chance pour Toronto.