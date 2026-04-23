Direction les médias pour Steve Kerr ? L’après-Warriors prend déjà forme

L’élimination des Warriors au stade du Play-In Tournament face aux Suns pourrait bien sonner le glas du mandat de Steve Kerr. Entraîneur de Golden State depuis douze ans, le natif de Beyrouth a remporté quatre titres au côté de Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson. Et pourrait bien remiser sa plaquette pour de bon.

Ainsi Steve Kerr serait déjà en discussion pour sa reconversion post-Warriors. Dans le cas où son histoire dans la baie s’arrêterait cet été, l’ancien joueur des Bulls a déjà exprimé son souhait de ne pas entraîner d’autres équipes et pourrait donc se tourner vers les médias. Selon Ryan Glasspiegel de Front Office Sports, Kerr aurait déjà rencontré les agents de plusieurs chaînes pour se tourner vers le commentaire sportif.

Une décision encore en suspens

Pour autant, son départ n’est pas encore acté. Le dossier reste ouvert, même si la tendance semble aller vers une fin de cycle. Ryan Glasspiegel, toujours lui, précise d’ailleurs que ces prises de contact avec les diffuseurs ne datent pas d’hier et s’inscrivent dans une réflexion entamée depuis plusieurs années.

Steve Kerr has been meeting with media agents, sources told FOS. If the longtime Warriors coach decides to leave coaching, he would be a major free agent in sports media. — Front Office Sports (@FOS) April 22, 2026

Dans le cas où Golden State se retrouve sans coach, les médias ne seraient pas la seule option envisagée par l’ex-coéquipier de Michael Jordan. En plus d’une reconversion dans les médias, Kerr pourrait aussi s’investir au sein d’un front office, lui qui avait occupé le poste de General Manager des Suns de 2007 à 2010.

Une autre hypothèse existe également : celle d’une retraite totale du monde du basket. À ce stade, aucune décision définitive n’aurait été prise, mais plusieurs portes restent donc ouvertes pour l’un des plus grands coachs de tous les temps.

Steve Kerr, un profil taillé pour les diffuseurs NBA

Sur le papier, Steve Kerr possède tous les atouts pour intéresser les médias importants. L’ex-sniper des Spurs a tout connu : champion NBA en tant que joueur et entraîneur, champion olympique en tant que sélectionneur, ainsi qu’une expérience de… consultant télé ! L’ancien teammate de Tony Parker aux Spurs a en effet commenté la NBA et la NCAA sur TNT au côté de Marv Albert de 2013 à 2017.

Autant de raisons qui expliquent le souhait d’ESPN, d’Amazon et de NBC, les trois diffuseurs principaux, de le recruter. Amazon Prime, nouveau venu sur la NBA, a déjà misé sur plusieurs figures majeures comme Dwyane Wade ou Dirk Nowitzki. Avec son expérience, sa connaissance tactique et sa crédibilité, Steve Kerr s’inscrirait parfaitement dans cette veine.