Golden State : clap de fin pour Stephen Curry et les Warriors ?

A-t-on vu Stephen Curry (1,91 m, 38 ans), Draymond Green (1,98 m, 36 ans) et Steve Kerr défendre les couleurs des Warriors pour la dernière fois vendredi lors de la défaite des Dubs face aux Suns au stade du Play In NBA ? La question mérite d’être posée au vue des situations contractuelles des différents protagonistes.

Steve Kerr, en tout cas, semble en être parfaitement conscient. À 1 minute de la fin du match, le technicien a réuni ses deux joueurs pour leur témoigner toute son affection. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je vous aime plus que tout les gars. Merci. » Une accolade aussi symbolique que sincère qui laisse augurer de profonds changements à venir dans la Bay Area.

Steph Curry, Draymond Green and Steve Kerr share a moment after their 14th season together ♥️ pic.twitter.com/ivu63E5VL2 — NBA (@NBA) April 18, 2026

Un changement d’entraîneur douze ans plus tard ?

Un mot s’impose pour décrire la situation des Golden State Warriors : l’inconnu. Steve Kerr n’a pas renouvelé son contrat l’année dernière et se retrouve donc totalement libre cet été. Libre de repartir pour un an ou libre de s’arrêter là. Au lendemain de l’élimination contre Phoenix, l’ancienne gâchette des Bulls a expliqué qu’il prendrait une à deux semaines pour réfléchir et rendre sa décision.

« Je ne sais pas ce qui va se passer. J’aime toujours entraîner, mais je comprends la situation. Ces postes ont tous une date d’expiration. Il y a un cycle qui se met en place et, quand celui-ci se termine, il faut parfois du sang neuf, de nouvelles idées et tout le reste. Si c’est le cas, je n’éprouverai alors que de la gratitude pour l’opportunité la plus incroyable que quiconque puisse avoir : celle d’entraîner cette franchise. »

La décision de l’ex-sélectionneur de Team USA peut être le déterminant numéro un de l’intersaison de Golden State. Si Kerr venait à rester dans la baie, il y a fort à parier que Draymond Green, Jimmy Butler et évidemment Stephen Curry pourraient lui emboiter le pas pour une dernière danse. Car même à 38 ans, ce dernier reste l’un des meilleurs joueurs de la ligue, capable d’assumer les ambitions de la franchise, désireuse de remporter une ultime bague avec son leader.

Cependant, si Kerr décidait de raccrocher, il est certain qu’un changement beaucoup plus profond et radical serait opéré dans le nord de la Californie. Les dirigeants de Golden State ont d’ailleurs été clairs. Ils souhaitent un investissement sur le long terme de sa part, et ne veulent pas d’une simple tournée d’adieux par pure loyauté envers ses fidèles lieutenants.

The Warriors could make big changes to their roster if Steve Kerr leaves 👀, per @ramonashelburne “If Kerr departs, the front office is expected to open up a wider search that would include several external candidates — perhaps even exploring the college ranks, though there… pic.twitter.com/Go3K91U8ou — NBACentral (@TheDunkCentral) April 20, 2026

Draymond Green s’est d’ailleurs exprimé sur le sujet lundi. Et ne semble pas aller dans le sens d’un renouvellement de l’ancien arrière des Spurs. « J’espère qu’il sera notre coach l’année prochaine » a-t-il déclaré, en ajoutant toutefois. « Mais si vous voulez mon opinion ? Je n’y crois pas. Car j’ai senti que c’était fini. J’espère aussi être dans cette équipe mais mais je n’ai aucune garantie ».

Draymond on Steve Kerr’s future as Warriors Coach: “I hope he’s our coach next year, you want my opinion, I think not… it felt like that was it.” pic.twitter.com/6wqhI6izc6 — The Draymond Green Show (@DraymondShow) April 20, 2026

Stephen Curry et Draymond Green, quel futur aux Warriors ?

Cette saison n’a pas été de tout repos pour l’ex-défenseur de l’année. Au-delà des blessures de ses leaders, il a été impliqué dans des rumeurs de transfert l’envoyant à Milwaukee contre Giannis Antetokounmpo. Pour construire une équipe taillée pour le titre, Golden State pourrait donc décider de l’échanger, ne lui laissant pas le choix sur son futur. Il a d’ailleurs récemment évoqué cette possibilité dans son podcast.

De son côté, Stephen Curry n’a plus qu’une saison de contrat. Bonne nouvelle pour les fans des Warriors : après l’élimination de son équipe, il a expliqué qu’il était prêt à repartir pour plusieurs saisons. Et bien que le double MVP soit sujet aux blessures, il demeure un joueur capable de mener une équipe très loin en playoffs.

Mike Dunleavy "quietly signed" an extension with the Warriors in recent months. (per @ramonashelburne, @anthonyVslater) pic.twitter.com/f5XtkGUUsY — Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 20, 2026

Douze ans après l’arrivée de Steve Kerr, la franchise la plus marquante de cette dernière décennie est donc à un tournant. La décision du coach sera fondamentale pour connaître l’avenir des Warriors, condamnés à choisir entre stabilité et renouveau. Une chose est sûre cependant : Mike Dunleavy, le GM récemment prolongé par les Dubs, devra trancher.