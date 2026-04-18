Les Suns seront bien au rendez-vous des playoffs NBA 2026. Opposée aux Warriors pour la dernière place qualificative à l’Ouest, la franchise de l’Arizona a dominé son sujet (111-96), mettant fin prématurément à la saison des Californiens, qui ratent la post season pour la 4e fois en 7 ans.

Des Warriors à bout de souffle

Golden State n’aura pas réussi l’exploit une deuxième fois. Deux jours après leur hold up face aux Clippers, les Warriors ont rapidement semblé à court d’énergie. En face, Phoenix a pris les devants dès les premières minutes pour ne plus jamais les lâcher.

☀️ Jalen Green block

☀️ Jalen Green slam

☀️ Jalen Green 3-pointer pic.twitter.com/5dd7JaL6sT — NBA Philippines (@NBA_Philippines) April 18, 2026

Symbole de cette domination, Jalen Green (1,93 m, 24 ans) a signé un match exceptionnel avec 36 points à 14/20 aux tirs, dont un impressionnant 8/14 à 3-points. Il y ajoute 6 rebonds, 4 passes, 3 contres et 2 interceptions, égalant au passage le record de tirs primés inscrits dans un match de play-in (8).

Malgré des performances en demi-teinte de Devin Booker (1,98 m, 29 ans) et Dillon Brooks (33 points combinés à 9/26), les Suns ont pu compter sur un facteur X inattendu.

Jordan Goodwin, le facteur X

Peu utilisé comme titulaire cette saison, Jordan Goodwin a livré une prestation majuscule. Chargé de défendre sur Stephen Curry, il a parfaitement rempli sa mission tout en pesant offensivement : 19 points à 7/11, 9 rebonds et surtout 6 interceptions. Une performance inattendue qui permet aux hommes de Jordan Ott de retrouver le Thunder d’Oklahoma City au 1er tour des Playoffs NBA (Game 1 prévu dimanche à 9h30).

JORDAN GOODWIN TONIGHT: 19 POINTS

9 REBOUNDS

6 STEALS

2 ASSISTS

7/11 FGM

4/7 3PM

34 MINUTES One of the most underrated players in the league. pic.twitter.com/z1VpJJQxIs — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 18, 2026

En face, Stephen Curry a souffert, limité à 17 points à 4/16 aux tirs, avec 4 passes mais aussi 4 ballons perdus. Bien loin de ses 35 unités de mercredi contre Kawhi Leonard & Co. Un match compliqué qui illustre parfaitement les difficultés des Dubs tout au long de la soirée (20 pertes de balles, 5 stocks…).

Une fin de cycle à Golden State ?

Cette élimination pourrait marquer un tournant pour les Warriors. Entre un effectif vieillissant et des incertitudes contractuelles, de nombreux changements sont à prévoir du côté de la Bay Area.

Draymond Green, expulsé après une altercation avec Devin Booker, dispose d’une player option et pourrait être transféré. Steve Kerr arrive lui aussi en fin de contrat, tandis que la franchise continue de chercher une dernière fenêtre de titre autour de Stephen Curry, avec des rumeurs persistantes autour de stars comme Giannis Antetokounmpo. L’intersaison s’annonce chargée à Golden State !