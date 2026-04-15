La statistique est certainement biaisée, puisque Brice Eyaga n’aurait jamais dû démarrer aussi bas en France en janvier 2023. Mais quelques obstacles administratifs l’avaient contraint d’opter pour Saint-Médard-en-Jalles, alors qu’il était déjà international camerounais et élu dans le meilleur cinq défensif de la BAL.

Direction le SLUC

Mais les faits sont là : Brice Eyaga (27 ans) était en Nationale 3 en 2023 et va se retrouver en Betclic ÉLITE dès le mois d’août 2026. Cholet Basket s’est penché sur son profil, un club allemand a tenté de le dérouter hors de France mais c’est le SLUC Nancy qui aurait empoché la mise selon nos informations.

PROFIL JOUEUR Brice EYAGA Poste(s): Pivot / Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 27 ans (26/10/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 11,6 #45 REB 4,6 #51 PD 1,1 #166

Habitué à piocher en Pro B ces dernières années (Clément Frisch, Zacharie Perrin, Mathieu Boyer, Kevin Marsillon-Noléo), avec plus ou moins de réussite, le club lorrain aurait déjà verrouillé sa signature.

De Saint-Médard à Nancy, via Pont-de-Chéruy et Vichy

Sur-dimensionné pour la Nationale 3, où il avait d’ailleurs permis à son ancien club girondin d’aller goûter à l’étage supérieur grâce à ses 23 points de moyenne, Brice Eyaga a été préparé par Dounia Issa ces trois dernières saisons pour le plus haut niveau français. Un seul exercice en NM1, à Pont-de-Chéruy, lui a suffi pour composter son billet pour la Pro B, dans les valises de son entraîneur, direction Vichy.

Après une année d’apprentissage, l’enfant de Yaoundé (qui a démarré le basket à 15 ans) a étalé de vrais progrès ces derniers mois, faisant bondir ses statistiques (de 8,7 points et 3,5 rebonds de moyenne, à 11,6 points et 4,6 rebonds). Le fruit, notamment, de qualités athlétiques hors normes et d’un tir lointain de plus en plus fiable, flirtant avec les 40%, même si son pourcentage global a paradoxalement baissé de 56 à 47%. Et une marge de progression susceptible de se retranscrire en Betclic ÉLITE ?