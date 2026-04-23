Dans une rencontre déjà cruciale pour les Pistons, battus en ouverture et à la surprise générale dimanche, Cade Cunningham a pris ses responsabilités la nuit dernière lors du Game 2 contre Orlando. Sans forcer, le leader de Detroit a signé 27 points à 11 sur 19 au tir, 11 passes décisives et 6 rebonds en 37 minutes de jeu pour faire la différence face à Paolo Banchero (2,08 m, 23 ans) (18 points et 8 assists) & Co. Alternant magistralement scoring et création d’un bout à l’autre de la rencontre pour offrir à Motor City une victoire précieuse (98-83).

Cade Cunningham 🤝 Isiah Thomas With tonight's performance, Cunningham joins Thomas (10x) as the only players in Pistons franchise history to record multiple postseason games with 25+ points and 10+ assists! https://t.co/AuvT9wT3XP pic.twitter.com/lW15vSRORt — NBA.com/Stats (@nbastats) April 23, 2026

Au-delà des chiffres, cette performance permet à Cade Cunningham d’inscrire son nom dans l’histoire de la franchise. Le Texan d’origine est en effet devenu le deuxième joueur des Pistons seulement à compiler plusieurs matchs de playoffs à au moins 25 points et 10 passes décisives. Rejoignant ainsi Isiah Thomas (10x), un autre meneur labellisé All-Star auréolé de deux titres NBA avec Detroit en 1989 et 1990.

Un accomplissement avant tout symbolique qui traduit toutefois le niveau d’excellence atteint par l’ancien d’Oklahoma State pour sa 5e année dans la ligue. Et une perf’ unique ou presque qui vient remettre sur les rails l’équipe du Michigan, bien plus séduisante mercredi que lors du Match 1 (défaite 101-112).

Revenus à hauteur (1-1), les Pistons ont repris de l’élan et réaffirmé leur statut de leader de l’est. La dynamique semble avoir changé de camp, mais les interrogations demeurent alors que Detroit traverse une panne d’adresse préoccupante (43% au global, 27% derrière l’arc) et pioche dans l’exécution offensive (20,5 assists pour 18,5 pertes de balles jusqu’ici).

Les deux équipes se retrouveront en Floride samedi (19h00) pour un Game 3 sous haute tension alors que le Magic tentera bec et ongles de préserver l’avantage du terrain dans la série.