Les Pistons ont enfin brisé la malédiction. Après 18 longues années d’attente, la franchise du Michigan a remporté son premier match de playoffs à domicile depuis 2008, s’imposant 98-83 face au Magic pour égaliser dans cette série du premier tour. Cette victoire met fin à un record de 11 défaites consécutives à domicile en playoffs.

Une défense suffocante pour égaliser

Avec seulement 181 points cumulés (soit 32 de moins qu’au Game 1), cette seconde rencontre incarne parfaitement les batailles de tranchées attendues d’un duel de playoffs dans la conférence Est. Au-delà de la densité physique et de l’impact défensif des Pistons, c’est l’atmosphère bouillonnante de ce duel qui marque les esprits.

Dès le premier quart-temps, les Pistons ont donné le ton en bloquant sept tirs, égalant un record de franchise pour un quart-temps en playoffs. « Quand nous jouons au niveau dont nous sommes capables défensivement, cela déclenche tout pour nous », a déclaré l’entraîneur J.B. Bickerstaff. « Nous pouvons être une équipe d’élite en défense, une défense perturbatrice. C’est le basketball des Pistons. Voilà à quoi ça ressemble. »

La première mi-temps s’est révélée équilibrée, les deux équipes rejoignant les vestiaires sur un score de parité (46-46). Mais c’est au retour des vestiaires que Detroit a frappé fort. Galvanisés par un discours musclé de leur entraîneur, les Pistons ont livré un troisième quart-temps dévastateur avec un run de 30-3 qui a complètement enterré les espoirs du Magic.

« Il nous a vraiment secoués dans le vestiaire », a confié Tobias Harris. « Il n’y a plus de ‘mes excuses’. Ils sont là-bas à se battre plus et à prendre des rebonds offensifs sur nous. Et c’était trop pour nous en tant que groupe. Nous savons que ce n’est pas notre standard. »

30-3 3Q RUN BY DETROIT. The score was tied at halftime (46-46).

Then, the Pistons went into takeover mode 😳 T. Harris: 6 PTS, 3-6 FGM

J. Duren: 6 PTS, 2-3 FGM

D. Robinson: 6 PTS, 2-3 FGM

I. Stewart: 6 PTS, 2-2 FGM

Au. Thompson: 5 PTS, 2-2 FGM

C. Cunningham: 5 PTS, 2-2 FGM pic.twitter.com/e5fweqKMfu — NBA (@NBA) April 23, 2026

Cade Cunningham encore brillant

Pour le deuxième match consécutif, Cade Cunningham a brillé avec 27 points, 11 passes décisives et 6 rebonds, shootant à 11/19 aux tirs. Le meneur All-Star a été le moteur de cette victoire, orchestrant parfaitement l’attaque des Pistons lors du run décisif du troisième quart-temps.

Tobias Harris l’a bien accompagné avec 16 points et 11 rebonds, tandis qu’Isaiah Stewart s’est illustré avec ses 2 contres, notamment un stop spectaculaire sur Paolo Banchero. La défense de Detroit a tenu les Floridiens à seulement 32,5% de réussite aux tirs et 25% à 3-points.

Du côté des visiteurs, Jalen Suggs a terminé meilleur marqueur avec 19 points et Paolo Banchero a ajouté 18 points. « Ils nous ont contactés près du cercle plusieurs fois et ils ont apporté l’intensité en défense », a reconnu Banchero. « Mais nous avons eu de bons tirs, et personne n’a vraiment eu une grande soirée au shoot. »

La série se poursuit désormais en Floride avec le Game 3 prévu samedi. Le Magic conserve l’avantage du terrain conquis lors du premier match, mais les Pistons ont prouvé qu’ils pouvaient répondre présent à l’image de leur saison régulière.