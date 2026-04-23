Cinquième en 2023 et troisième en 2025, déjà tenant du titre en ce qui concerne la Betclic ÉLITE, Alpha Diallo a franchi le dernier palier. Cette fois, le capitaine de l’AS Monaco a enfin été élu meilleur défenseur de l’EuroLeague par les vingt entraîneurs de la compétition.

Une saison défensive référence

Une récompense que ses chiffres et son impact rendaient inévitable. Lors de sa cinquième saison en EuroLeague, toutes disputées sous les couleurs de la Roca Team, l’Américano-Guinéen a livré sa campagne défensive la plus aboutie. Titulaire lors des 38 matchs de saison régulière, il a terminé deuxième intercepteur de la compétition avec 1,34 interception par match, perturbant systématiquement les lignes de passe adverses de quoi alimenter le jeu de transition monégasque.

Les données avancées confirment sa domination. Parmi tous les ailiers d’EuroLeague, Alpha Diallo affiche le meilleur ratio défensif avec seulement 0,844 point encaissé par possession. Son influence rejaillit également sur le collectif. Sous son impulsion, Monaco a provoqué le quatrième plus grand nombre de turnovers de la compétition (13,2 par match) et figure au cinquième rang des équipes les plus interceptrices (6,8 interceptions par match).

Un couteau suisse qui pèse aussi en attaque

Ce qui rend Alpha Diallo redoutable, c’est son registre. Capable de défendre sur un large éventail de profils offensifs grâce à sa vitesse, sa force, son envergure et son intelligence de jeu. Depuis plusieurs saisons c’est un casse-tête permanent pour les entraîneurs adverses. Son adaptabilité fait de lui un rouage central des systèmes défensifs monégasques, capable de couvrir plusieurs postes sans perdre en intensité.

Loin de se limiter à son rôle défensif, Diallo a également contribué offensivement avec 11,9 points, 4,4 rebonds et 1,4 passes de moyenne par match, des chiffres qui confirment sa valeur des deux côtés du terrain.

PROFIL JOUEUR Alpha DIALLO Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 28 ans (29/06/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 11,9 #48 REB 4,4 #35 PD 1,4 #126

Les concurrents montent au créneau

Nicolo Melli (Fenerbahçe Beko Istanbul) a terminé deuxième du vote, devant le tenant du titre, Thomas Walkup (Olympiacos), Walter Tavares (Real Madrid) et Jerian Grant (Panathinaikos).

La décision n’a pas fait l’unanimité. Wade Baldwin IV, la star du Fenerbahce Beko Istanbul, a pris la parole sur X pour contester le choix des entraîneurs, estimant que son coéquipier Nicolo Melli, arrivé deuxième du vote, méritait la distinction au regard de l’impact défensif de Fenerbahçe cette saison. « Alors, le meilleur défenseur de la meilleure équipe défensive n’est pas élu meilleur défenseur de l’année ? Attendez-vous à d’autres injustices de la part de Fenerbahçe ! », a-t-il écrit.

So the best defender on the best defensive team isn’t the DPOY ? Stay tuned for more fener snub awards! https://t.co/0NYAzYzbOo — IV (@The_Fourth_Wade) April 23, 2026

Walter Tavares (2,20 m, 34 ans), arrivé quant à lui quatrième du vote, n’a pas manqué l’occasion de réagir. Après avoir d’abord tweeté que « les chiffres étaient là », avant de supprimer son post, le triple lauréat du titre s’est contenté d’un laconique « Ça n’en vaut pas la peine… » sur X. Un quatrième sacre l’aurait pourtant placé seul en deuxième position au palmarès all-time, derrière la légende Dimitris Diamantidis et ses six trophées.

No vale la pena… — Edy Tavares (@waltertavares22) April 23, 2026

La NBA en ligne de mire

La récompense arrive dans un contexte particulier pour Diallo. Prolongé l’an dernier pour trois saisons supplémentaires, il est lié à Monaco jusqu’en 2028, mais son contrat inclut une clause de sortie NBA activable dès cet été. Selon BasketNews, au moins une franchise NBA avait manifesté un intérêt sérieux en cours de saison 2025-2026, Diallo a finalement choisi de rester.

Mais avec ce trophée dans la vitrine et une clause opérationnelle dès cet été, la question de son avenir s’imposera inévitablement. Monaco, de son côté, ne devrait pas envisager de le céder à un concurrent européen, mais un éventuel départ vers la NBA devra être pris très au sérieux.