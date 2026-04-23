37 ans après, le record de Toronto sera en danger. En 1994, 32 616 étaient venues assister à la consécration de la Dream Team 2 contre la Russie (137-91) au SkyDome. Un total qui aurait dû être battu en 2023 aux Philippines…

Alors qu’il avait été promis une phase finale devant les 55 000 places de la Bocaue Arena, la FIBA avait dû faire machine arrière à quatre mois de l’évènement, contrainte de se re-localiser dans la plus modeste Mall of Asia Arena, où 12 022 spectateurs avaient été les témoins du premier sacre de l’Allemagne en finale. Seul le match d’ouverture avait été disputé dans l’immense stade, devant 38 115 spectateurs, nouveau record d’affluence pour une Coupe du monde.

« Une proposition à 40 000 places »

En 2031, cette marque ne devrait pas être battue. En revanche, la finale programmée à Nanterre pourrait surpasser celle de Toronto 1994. Alors que Nanterre dispute traditionnellement ses matchs de basket « dans un coin » de La Défense Arena, autorisant une capacité d’environ 17 500 places, la jauge sera deux fois plus grande pour les huit rencontres de la phase finale de la Coupe du monde 2031.

« Le terrain ne sera pas positionné comme pour les matchs de Nanterre », a indiqué le président de la fédération, Jean-Pierre Hunckler. « Il sera placé au centre de La Défense Arena, ce qui nous permettra d’atteindre une capacité de 35 000 places, avec une marge. Il y avait une proposition faite à 40 000 places mais par sécurité, on a travaillé le plan de candidature avec une salle de 35 000 places. »