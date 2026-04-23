« Nous avons fait le choix des plus belles salles, sauf peut-être une, qui n’a pas été retenue », a précisé d’emblée le président Jean-Pierre Hunckler dans le propos introductif de sa conférence de presse relative à l’attribution de la Coupe du monde 2031 à la France.

Nul besoin d’être un fin spécialiste du parc des infrastructures françaises pour comprendre à quelle enceinte le président faisait référence : l’Arena CO’Met d’Orléans, inaugurée en janvier 2023, la plus grande salle de LNB avec une capacité de 10 000 places.

Visitée à cinq reprises ces trois dernières années par les Bleus, l’Arena du Loiret faisait pourtant initialement partie du projet 2031. « Elle était dans nos choix », confirme Jean-Pierre Hunckler. « Malheureusement, la capacité et le niveau de l’hôtellerie orléanaise ne répondaient pas au cahier des charges de la FIBA. La ville d’Orléans, le Conseil Départemental du Loiret et la région Centre-Val de Loire étaient prêts à nous aider. Ils sont très motivés par le basket, concernés par leur club. Pour eux, cela a été une déception quand nous avons été obligés de leur dire qu’on ne rentrait pas du tout dans les critères de l’hôtellerie sur Orléans, même en tentant de discuter avec la FIBA. »

Sans Orléans, ce sont donc trois métropoles qui accueilleront la Coupe du monde 2031 : Lille, Lyon et Paris, avec une phase finale prévue devant 35 000 personnes à La Défense Arena.