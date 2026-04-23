Le Thunder d’Oklahoma City pourrait de nouveau être privé de son All-Star Jalen Williams. L’ailier a quitté le terrain mercredi soir lors de la victoire 120-107 contre les Phoenix Suns, donnant une avance de 2-0 au Thunder dans cette série de premier tour des playoffs.

Une blessure qui rappelle de mauvais souvenirs

Williams s’est blessé au milieu du troisième quart-temps après avoir manqué un layup en contre-attaque. Il a immédiatement attrapé son ischio-jambier gauche et a fait signe vers le banc avec 6:26 restantes au troisième quart-temps. Selon les observateurs, il semblait dire « left hammy » en direction du banc.

L’ancien choix du premier tour a tenté de continuer à jouer pendant quelques possessions avant de demander lui-même sa sortie à 5:53 de la fin du quart-temps. Il s’est dirigé directement vers les vestiaires pour une évaluation plus approfondie et n’est jamais revenu dans la partie.

Jalen Williams left Game 2 vs. the Suns with an apparent hamstring injury. pic.twitter.com/P47wjF0c9T — ESPN (@espn) April 23, 2026

Un Thunder en contrôle malgré tout

Avant même la sortie de J-Dub, OKC avait déjà pris les devants dans une rencontre globalement maîtrisée. Après un premier quart-temps équilibré, le Thunder a progressivement imposé son rythme, notamment grâce à son agressivité défensive et sa capacité à accélérer en transition.

Le deuxième quart-temps a marqué un premier tournant, avec un écart qui s’est creusé sous l’impulsion de Shai Gilgeous-Alexander. Le MVP en titre a encore dicté le tempo, alternant pénétrations et tirs à mi-distance pour faire reculer la défense des Suns. À la pause, les locaux avaient déjà pris une avance confortable, tout en donnant le sentiment de pouvoir encore monter en intensité.

Au retour des vestiaires, Phoenix a tenté de réagir, mais sans jamais réellement faire vaciller l’édifice du champion. Même après la sortie de leur coéquipier, les joueurs de Mark Daigneault ont su garder leur sang-froid. La circulation de balle est restée fluide et l’adresse extérieure a permis de contenir les rares runs adverses.

Avec 37 points, SGA a encore porté son équipe, confirmant l’écart de niveau entre les deux formations sur ce début de série. Autour de lui, le collectif a répondu présent, avec plusieurs joueurs capables de prendre le relais offensivement et de maintenir une intensité constante.

En face, les Suns ont montré plus de répondant que lors du Game 1, mais restent en difficulté pour rivaliser sur la durée. Trop dépendants de séquences individuelles et moins impactants défensivement, ils n’ont jamais réussi à réellement inverser la dynamique du match.

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Des performances exceptionnelles malgré les blessures

Malgré cette sortie prématurée, Williams avait encore une fois brillé avec 19 points à 7/11 aux tirs et quatre passes décisives en seulement 23 minutes de jeu. Ces performances s’ajoutent à son excellent Game 1 où il avait compilé 22 points, sept rebonds et six passes décisives lors de la victoire écrasante du Thunder.

Cette nouvelle blessure aux ischio-jambiers gauches est particulièrement préoccupante pour Williams, qui n’a disputé que 33 matchs lors de la saison régulière en raison de diverses blessures. Il avait notamment manqué 49 matchs cette saison à cause d’une élongation aux ischio-jambiers droits, ainsi que les 19 premiers matchs de la saison pour récupérer d’une chirurgie au poignet droit effectuée après le titre NBA de la saison passée.

Le joueur de 27 ans, sélectionné dans la troisième équipe All-NBA la saison dernière, avait déjà joué tous les playoffs précédents avec un ligament scapho-lunaire déchiré au poignet droit, retardant l’opération jusqu’après la course au titre. Cette résilience sera de nouveau mise à l’épreuve alors que le Thunder se dirige vers Phoenix avec une confortable avance dans la série.