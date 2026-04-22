Le duel entre le Thunder et les Suns semblait déséquilibré sur le papier, il l’a été encore plus sur le parquet lors du game 1. À Oklahoma City, le leader de la Conférence Ouest a écrasé Phoenix (119-84) sans jamais être inquiété, validant un statut de favori logique dans cette série du premier tour des playoffs NBA. Avant le match 2, dans la nuit de mercredi à jeudi, la question est simple : comment Phoenix peut-il éviter le sweep ?

OKC impose un écart de niveau criant

Dès le premier match, le Thunder a étouffé les Suns par son intensité défensive et sa maîtrise collective. Emmené par Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City a dicté le rythme du début à la fin, sans jamais laisser Phoenix espérer.

La différence s’est surtout vue dans l’engagement défensif. OKC a mis une pression constante sur les porteurs de balle, coupé les lignes de passe et transformé chaque erreur adverse en points faciles. Résultat : Phoenix n’a jamais trouvé de rythme offensif.

Au-delà de l’impact du cinq majeur, c’est toute la rotation du Thunder qui a fait la différence. Chaque entrée a maintenu, voire augmenté l’intensité, là où les Suns ont rapidement montré les limites de leur banc.

Une profondeur et une dynamique opposées

C’est sans doute là que l’écart est le plus flagrant. Oklahoma City peut s’appuyer sur une profondeur d’effectif impressionnante, avec plusieurs joueurs capables d’impacter des deux côtés du terrain comme Alex Caruso, Cason Wallace ou encore Isaiah Joe.

En face, Phoenix repose sur une base plus restreinte, Devin Booker peut s’appuyer sur Jalen Green et Dillon Brooks notamment. Sur une série de playoffs, cette différence devient vite problématique, surtout face à une équipe aussi énergivore que le Thunder.

La dynamique joue également en faveur d’OKC. Première de sa conférence et tenante du titre, la franchise avance avec confiance et continuité. À l’inverse, les Suns ont déjà réussi leur saison en atteignant les playoffs, mais semblent avoir atteint un plafond face à un adversaire de ce calibre.

Oklahoma City, malgré un effectif relativement jeune, affiche une maturité impressionnante. Le collectif est huilé, les rôles sont parfaitement définis, et l’équipe joue avec une maîtrise digne d’un champion en titre.

Les Suns, eux, paraissent en réaction permanente. Trop souvent en retard défensivement, trop dépendants de séquences individuelles en attaque, ils subissent plus qu’ils ne proposent.

Too easy 😮‍💨 SGA lays it in and the Thunder are up BIG at the half 🪣 pic.twitter.com/sYpUa2LGWq — ESPN (@espn) April 19, 2026

Une série déjà pliée ?

Après un match 1 à sens unique, difficile d’imaginer un renversement de tendance. Le groupe de Mark Daigneault semble au-dessus dans tous les compartiments du jeu.

Mais les playoffs réservent parfois des surprises. Pour Phoenix, l’objectif est désormais clair : montrer un autre visage et tenter d’accrocher au moins une victoire pour éviter une sortie trop brutale après une saison au-dessus des attentes globales.

Le match 2, cette nuit, donnera déjà une indication précieuse sur la capacité des Suns à réagir… ou sur l’inéluctabilité d’une série à sens unique.