Le Thunder a envoyé un message retentissant à toute la ligue en écrasant les Phoenix Suns 119-84 lors du Game 1 de leur série de premier tour des playoffs 2026. Une démonstration de force qui rappelle leur domination de la saison passée, couronnée par le titre NBA.

Shai Gilgeous-Alexander a mené la charge avec 25 points malgré un 5/18 au tir, compensé par un excellent 15/17 aux lancers-francs. « Quand tu drives beaucoup, tu provoques simplement des fautes parce que la plupart des fautes arrivent sur les drives et je drive beaucoup », a expliqué le MVP en titre après la rencontre. « Donc, ça s’additionne probablement. »

Shai in Game 1: 25 PTS

7 AST

0 TOV

2 BLK and he only had to play 3 quarters. pic.twitter.com/md429N3xZ9 — StatMuse (@statmuse) April 19, 2026

Une domination établie dès le premier quart-temps

Après un début encourageant des Suns (5-0), le Thunder a rapidement pris le contrôle des opérations. Un run de 17-2 a donné le ton, ponctué par un 3-points au buzzer de Chet Holmgren pour clôturer le premier quart-temps sur le score de 35-20.

Jalen Williams a brillamment accompagné Gilgeous-Alexander avec 22 points, 7 rebonds et 6 passes décisives, tandis que Holmgren a ajouté 16 points et 7 rebonds. L’intensité défensive d’OKC a étouffé Phoenix, qui n’a shooté qu’à 34,9% et a perdu 17 ballons contre seulement 6 pour le Thunder.

Du côté de Phoenix, Devin Booker a terminé avec 23 points mais sans réel impact sur le cours du match. Dillon Brooks (18 points à 6/22 au tir) et Jalen Green (17 points) n’ont pas trouvé les solutions face à la défense suffocante du Thunder. La blessure au mollet de Jordan Goodwin, forfait dès la mi-temps, n’a fait qu’aggraver les difficultés des Suns.

Cette victoire de 35 points place OKC dans un club très fermé : seuls les Lakers de 1986 et 1987 avaient réussi à remporter deux Game 1 consécutifs de playoffs avec au moins 35 points d’écart. « Ce n’est pas comme si on se disait ‘Allez, on va les exploser’ avant les Game 1 », a confié Jalen Williams. « C’est plutôt ‘À quel point peut-on jouer dur pour donner le ton ?’ Pour nous, pas même pour les Suns. Donnons le ton de ce qui est attendu du premier au quinzième homme. »

Le Game 2 aura lieu mercredi soir à Oklahoma City, où les Suns devront absolument réagir pour éviter de se retrouver dos au mur dans cette série.