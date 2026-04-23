Le programme de la nuit NBA de jeudi à vendredi propose différentes situations dans chaque conférence. Une série totalement relancée à l’Est, un leader qui peut déjà prendre une option très sérieuse, et un affrontement irrespirable à l’Ouest où chaque ajustement devrait encore faire la différence.

Une série remise à zéro en Géorgie

Le Madison Square Garden pensait voir les Knicks faire le break. C’est finalement Atlanta qui est venu égaliser s’offrant un succès à l’extérieur avant de quitter la grosse pomme.

Ce Game 2 a changé la lecture de la série. Les Hawks ont su hausser le ton, notamment dans leur capacité à répondre aux temps forts new-yorkais et à mieux gérer la fin de match. En témoigne la performance offensive de C.J. McCollum (32 points et 6 passes), symbole de cette résistance des Hawks. L’ancien arrière des Blazers s’est permis une pointe de trash-talking sur les réseaux sociaux suite à la victoire des siens.

Les New Yorkais doivent reprendre un match sur le parquet d’Atlanta pour survivre dans cette série. Une victoire passera par plus de constance, notamment dans le contrôle du rythme et l’exécution offensive. Côté ATL, l’objectif sera de confirmer que cette égalisation n’a rien d’un accident, mais bien le début d’un rapport de force équilibré.

Les Raptors déjà sous pression

Cleveland a parfaitement géré ses deux premiers matchs à domicile. Portés par Donovan Mitchell et James Harden, les Cavaliers ont pris une avance logique (2-0) dans la série face à des Canadiens impuissants.

Le tournant de la série approche, la franchise de l’Ohio doit éviter tout relâchement à la Scotiabank Arena. Un troisième succès avant un retour à domicile pour les hommes de Kenny Atkinson mettrait Toronto dans une position très inconfortable.

Toronto a manqué de maîtrise dans les moments clés. Ils doivent désormais proposer plus de continuité sur 48 minutes pour espérer inverser la dynamique. Scottie Barnes et Brandon Ingram seront particulièrement scrutés dans leur apport des deux côtés du terrain ainsi que leur leadership. Le Game 3 sera placé sous le thème de la survie pour les Raptors…

Une finale avant l’heure ?

C’est sans doute la série la plus indécise de la nuit. Minnesota a répondu après la défaite initiale sur le parquet des Nuggets en s’imposant lors du Game 2, porté par Edwards et Randle. Si Rudy Gobert a rendu une excellente copie offensive lors du premier match de ce duel, il s’est avéré extrêmement précieux défensivement pour limiter Nikola Jokic dans le succès des Wolves.

Comme souvent entre deux équipes de ce niveau, tout se joue sur des séquences. Denver avait fait parler son expérience lors du premier match, Minnesota a répliqué en haussant son niveau d’intensité et en trouvant davantage de solutions offensives.

Le Game 3 va être déterminant dans la prise de contrôle de cette matchup. Dans une série qui ressemble déjà à une finale de conférence, l’avantage du terrain n’aura rien d’anodin.