Les Hawks renversent les Knicks au Garden et égalisent dans la série !
Le Game 3 aura lieu jeudi soir à Atlanta, où les Hawks tenteront de prendre l’avantage dans cette série qui promet encore de beaux rebondissements.
Les Atlanta Hawks ont réussi l’exploit au Madison Square Garden en remontant un déficit de 14 points pour battre les New York Knicks 107-106 lors du Game 2. Cette victoire spectaculaire égalise la série à 1-1 et redonne l’avantage du terrain aux Hawks, qui accueilleront les deux prochaines rencontres à domicile.
CJ McCollum a été l’artisan principal de cette remontée avec 32 points au total, prenant le relais en fin de match pour guider Atlanta vers une victoire qui semblait impossible. L’arrière a inscrit les paniers décisifs dans les dernières minutes, donnant d’abord l’avantage aux Hawks 101-100 avec 2:09 à jouer – leur première avance de la seconde période.
Un effondrement historique des Knicks en fin de match
New York menait pourtant 91-79 à l’entrée du dernier quart-temps et semblait filer vers une victoire tranquille. Les Knicks ont dominé pendant 44 des 48 minutes de jeu, avec notamment une excellente performance de Karl-Anthony Towns au troisième quart-temps (14 points) après un début difficile.
Jalen Brunson a terminé avec 29 points pour New York, mais n’a pas pu empêcher l’effondrement final. Malgré un 3-points d’égalisation à 103-103 avec 1:23 à jouer, les Knicks ont craqué dans les derniers instants. Josh Hart a réalisé un double-double avec 15 points et 13 rebonds, tandis que Mitchell Robinson a apporté 13 points depuis le banc.
L’entraîneur Mike Brown a reconnu les difficultés de son équipe : « Nous devons mieux nous concentrer aux lancers-francs dans un match de playoffs. C’est difficile de battre une bonne équipe quand on shoote à 60% de la ligne. »
CJ MCCOLLUM JUST FRIED JALEN BRUNSON.
HAWKS TAKE THE LEAD. pic.twitter.com/I7Z2UPQ0Fq
— Legion Hoops (@LegionHoops) April 21, 2026
McCollum manque ses lancers mais les Hawks s’imposent
Dans les dernières secondes, McCollum a raté deux lancers-francs cruciaux avec 5,6 secondes à jouer, laissant une dernière chance aux Knicks. Sans temps-mort disponible, New York a précipité son attaque finale. Josh Hart a récupéré le rebond défensif et trouvé Mikal Bridges au-delà de la ligne médiane, mais le tir de ce dernier au buzzer a manqué la cible.
Jonathan Kuminga a ajouté 19 points depuis le banc pour Atlanta, tandis que Jalen Johnson a contribué avec 17 points, incluant un panier important à 10 secondes de la fin. Les Hawks, sixièmes de la Conférence Est, ont prouvé qu’ils pouvaient rivaliser avec les troisièmes.
Le Game 3 aura lieu jeudi soir à Atlanta, où les Hawks tenteront de prendre l’avantage dans cette série qui promet encore de beaux rebondissements. L’équipe gagnante affrontera le vainqueur du duel entre Boston et Philadelphie au second tour.
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