Les Hawks renversent les Knicks au Garden et égalisent dans la série !

Les Atlanta Hawks ont réussi l’exploit au Madison Square Garden en remontant un déficit de 14 points pour battre les New York Knicks 107-106 lors du Game 2. Cette victoire spectaculaire égalise la série à 1-1 et redonne l’avantage du terrain aux Hawks, qui accueilleront les deux prochaines rencontres à domicile.

CJ McCollum a été l’artisan principal de cette remontée avec 32 points au total, prenant le relais en fin de match pour guider Atlanta vers une victoire qui semblait impossible. L’arrière a inscrit les paniers décisifs dans les dernières minutes, donnant d’abord l’avantage aux Hawks 101-100 avec 2:09 à jouer – leur première avance de la seconde période.

Un effondrement historique des Knicks en fin de match

New York menait pourtant 91-79 à l’entrée du dernier quart-temps et semblait filer vers une victoire tranquille. Les Knicks ont dominé pendant 44 des 48 minutes de jeu, avec notamment une excellente performance de Karl-Anthony Towns au troisième quart-temps (14 points) après un début difficile.

Jalen Brunson a terminé avec 29 points pour New York, mais n’a pas pu empêcher l’effondrement final. Malgré un 3-points d’égalisation à 103-103 avec 1:23 à jouer, les Knicks ont craqué dans les derniers instants. Josh Hart a réalisé un double-double avec 15 points et 13 rebonds, tandis que Mitchell Robinson a apporté 13 points depuis le banc.

L’entraîneur Mike Brown a reconnu les difficultés de son équipe : « Nous devons mieux nous concentrer aux lancers-francs dans un match de playoffs. C’est difficile de battre une bonne équipe quand on shoote à 60% de la ligne. »

CJ MCCOLLUM JUST FRIED JALEN BRUNSON. HAWKS TAKE THE LEAD. pic.twitter.com/I7Z2UPQ0Fq — Legion Hoops (@LegionHoops) April 21, 2026

McCollum manque ses lancers mais les Hawks s’imposent

Dans les dernières secondes, McCollum a raté deux lancers-francs cruciaux avec 5,6 secondes à jouer, laissant une dernière chance aux Knicks. Sans temps-mort disponible, New York a précipité son attaque finale. Josh Hart a récupéré le rebond défensif et trouvé Mikal Bridges au-delà de la ligne médiane, mais le tir de ce dernier au buzzer a manqué la cible.

Jonathan Kuminga a ajouté 19 points depuis le banc pour Atlanta, tandis que Jalen Johnson a contribué avec 17 points, incluant un panier important à 10 secondes de la fin. Les Hawks, sixièmes de la Conférence Est, ont prouvé qu’ils pouvaient rivaliser avec les troisièmes.

Le Game 3 aura lieu jeudi soir à Atlanta, où les Hawks tenteront de prendre l’avantage dans cette série qui promet encore de beaux rebondissements. L’équipe gagnante affrontera le vainqueur du duel entre Boston et Philadelphie au second tour.