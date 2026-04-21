Jaden McDaniels (2,06 m, 25 ans) n’a pas fait dans la langue de bois en conférence de presse. Après la remontée des Timberwolves face aux Nuggets lors du match 2 (égalité 1 partout dans la série), l’ailier des Timberwolves a expliqué comment son équipe avait renversé une situation pourtant mal embarquée. Et ses propos, très directs, risquent d’alimenter encore un peu plus la tension dans cette série déjà électrique.

« Attaquer Jokic, Jamal, tous les mauvais défenseurs. Tim Hardaway, Cam Johnson, Aaron Gordon… toute l’équipe. Il faut les attaquer ». Relancé par un journaliste, l’ailier en remettait une couche : « Oui, ce sont tous des mauvais défenseurs ».

Jaden McDaniels, deadpan delivery, on what worked for the Timberwolves offensively. Jaden: Go at Jokic, Jamal, all the bad defenders. Tim Hardaway, Cam Johnson, Aaron Gordon, their whole team.” Q: They’re all bad defenders? Jaden: “Yeah, they’re all bad defenders.” pic.twitter.com/Lbjq7je9Fo — Chris Hine (@ChristopherHine) April 21, 2026

Les Denver Nuggets, 21è défense de NBA

Jaden McDaniels n’a pas sa langue dans sa poche. Après le match 1, il a expliqué que si Rudy Gobert (2,16 m, 33 ans) continuait à défendre de cette manière, les Wolves gagneraient la série. Après le game 2, il est donc allé encore plus loin en critiquant tous les joueurs du Colorado. Le 28ème choix de la Draft NBA 2020 ajoutant qu’il ne voyait personne capable de défendre le cercle.

Et si la forme est critiquable, le propos se défend bel et bien concernant les hommes de David Adelman. Et Jaden McDaniels cible une réelle faiblesse des coéquipiers de Jamal Murray (1,93 m, 29 ans), 21e au Defensive Rating cette saison en NBA avec 117,4 points encaissés sur 100 possessions.

PROFIL JOUEUR Jaden MCDANIELS Poste(s): Ailier/Ailier Fort Taille: 206 cm Âge: 25 ans (29/09/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 14,9 #101 REB 4,3 #173 PD 2,7 #163

Sur ce match 2, le constat est sans appel : 41 % des tirs des Timberwolves ont été pris près du cercle. Un chiffre extrêmement élevé, révélateur de la domination physique imposée par Minnesota. McDaniels a d’ailleurs insisté sur cet aspect. « Quelque soit le défenseur sous le cercle, nous sommes plus athlétiques donc capables de finir nos actions ». Avec l’absence de Peyton Watson et le faible temps de jeu de Spencer Jones, Denver manque clairement d’options pour répondre sur ce terrain.

Une série sous tension

Ce duel entre Minnesota et Denver s’inscrit dans la récente tradition des oppositions entre les deux écuries. En 2023, les Nuggets avaient écarté les jeunes loups au premier tour avant de filer au titre. En 2024, ce fut au tour des Wolves de l’emporter en sept matchs, au terme d’une série haletante. Les Playoffs 2025 ne nous ont pas offert une nouvelle série mais, cette année, les retrouvailles sont à la hauteur des attentes en terme d’intensité. Comme en témoigne cette poussette aussi appuyée que gratuite de Jaden McDaniels, toujours lui, sur Nikola Jokic en ouverture de la confrontation.

JADEN MCDANIELS WANTS THE SMOKE WITH JOKIC pic.twitter.com/D8OCFGKKdH — Legion Hoops (@LegionHoops) April 18, 2026

Après cette déclaration, qui ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd, les joueurs de Minneapolis ont intérêt à se tenir prêts. Le retour de manivelle pourrait s’avérer violent après une telle provocation. Une chose est sûre : la suite de la série s’annonce musclée !