Les Minnesota Timberwolves ont réalisé un comeback spectaculaire pour s’imposer 119-114 face aux Denver Nuggets et égaliser leur série de playoffs de Conférence Ouest à une victoire partout. Anthony Edwards a mené la charge avec 30 points, tandis que Julius Randle a ajouté 24 unités dans cette victoire cruciale à Denver.

Un finish haletant après un retard de 19 points

La rencontre a basculé dans les dernières secondes. Edwards a perdu le ballon à 31 secondes de la fin, permettant à Christian Braun d’être envoyé sur la ligne des lancers francs. Mais Braun a manqué l’une de ses deux tentatives, laissant Denver mener 114-115 avec 19 secondes au chrono.

Après un temps mort du Minnesota, Randle a converti deux lancers francs cruciaux avant que Donte DiVincenzo ne scelle la victoire sur un dunk en contre-attaque. Les Timberwolves ont ainsi complété leur remontée spectaculaire après avoir accusé un retard de 19 points au premier quart-temps.

Du côté de Denver, Jamal Murray a inscrit 30 points tandis que Nikola Jokic a compilé 24 points, 15 rebonds et 8 passes. Cependant, le duo All-Star des Nuggets a complètement craqué dans le money time, ne réussissant que 2 tirs sur 12 tentatives au dernier quart-temps pour seulement 4 points combinés.

Anthony Edwards drops 5 straight points for the Timberwolves 🐜 pic.twitter.com/uWcWqqoNPg — NBA Philippines (@NBA_Philippines) April 21, 2026

Murray retrouve son adresse à 3-points

Après avoir manqué ses huit tentatives à 3-points lors du premier match, Murray a retrouvé son efficacité longue distance. Il a démarré la rencontre par un 3-points et affichait un excellent 5 sur 7 de loin en première mi-temps. Le meneur des Nuggets a même réussi un tir depuis le parking au buzzer de la mi-temps pour égaliser à 64 partout.

Edwards, qui avait semblé rouillé lors de sa performance à 22 points au Game 1 en raison de problèmes au genou, a montré un tout autre visage. Cette fois, il a davantage attaqué le cercle au lieu de se contenter de tirs extérieurs, ce qui a alimenté le comeback de son équipe.

La série, désormais à égalité 1-1, se déplace maintenant à Minneapolis pour le Game 3 jeudi soir. Denver, qui affichait un bilan parfait de 8-0 historiquement quand ils remportaient les deux premiers matchs d’une série de playoffs, a laissé passer une occasion en or de prendre le contrôle face à leur rival de division Northwest.