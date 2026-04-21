Les Cavaliers font le break face aux Raptors grâce à leurs stars !

Les Cleveland Cavaliers ont confirmé leur statut de favoris en s’imposant 115-105 face aux Toronto Raptors lors du Game 2. Donovan Mitchell (30 points), James Harden (28 points) et Evan Mobley (25 points) ont formé un trio redoutable pour offrir aux Cavaliers un avantage confortable de 2-0 dans cette série du premier tour des playoffs NBA.

Cette victoire prolonge une série historique pour Cleveland, qui compte désormais 12 victoires consécutives en playoffs face à Toronto, égalant le record NBA de victoires consécutives contre un même adversaire. Cette domination remonte aux finales de Conférence Est 2016.

Mitchell prend les choses en main dans le money-time

Malgré une résistance plus marquée des Raptors par rapport au Game 1, les Cavaliers n’ont jamais été menés au score. L’écart a oscillé entre 6 et 16 points tout au long de la rencontre, Toronto parvenant à revenir à 99-90 en milieu de quatrième quart-temps grâce à un panier de Scottie Barnes.

C’est alors que Donovan Mitchell a pris ses responsabilités, inscrivant sept points consécutifs pour sceller définitivement le sort de la rencontre. « Spida » a notamment réussi un panier à 3-points suivi d’un lay-up difficile pour porter l’avantage à 104-90, brisant les derniers espoirs canadiens.

L’entraîneur de Cleveland Kenny Atkinson a salué la performance de ses stars : « C’était un match de superstars. Ces trois-là nous ont menés. Ils ont marqué les gros paniers. Je pense que James a eu quatre interceptions en seconde période, donc excellent défensivement. Evan, vraiment bon défensivement, et Don a juste marqué quelques paniers incroyables, venus d’un autre monde. »

Donovan Mitchell, James Harden and Evan Mobley showed out as the Cavs head to the 6ix up 2-0 🔥 pic.twitter.com/nwAD0M3w3s — SportsCenter (@SportsCenter) April 21, 2026

Brandon Ingram en grande difficulté

Du côté de Toronto, la soirée a été particulièrement difficile pour Brandon Ingram. Après avoir critiqué son utilisation lors du Game 1 où il n’avait tenté que neuf tirs, l’ailier a cette fois bénéficié de 15 tentatives mais n’a converti que 3 d’entre elles pour seulement 7 points. Une performance décevante qui symbolise les difficultés offensives des Raptors.

Scottie Barnes a mené la résistance torontoise avec 26 points, établissant un nouveau record personnel en playoffs, tandis que RJ Barrett a ajouté 22 points et 9 rebonds. Mais les 22 ballons perdus de l’équipe ont considérablement handicapé leurs chances de victoire.

La série se déplace maintenant à Toronto pour le Game 3 prévu jeudi soir. Les Raptors devront absolument réagir à domicile pour éviter de se retrouver dans une situation critique face à des Cavaliers qui semblent avoir trouvé la formule gagnante avec leur trio offensif.