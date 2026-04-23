Les trois favoris restent silencieux

Les trois prospects les mieux classés pour la draft NBA 2026 n’ont toujours pas officialisé leur décision. AJ Dybantsa (BYU), Cameron Boozer (Duke) et Darryn Peterson (Kansas) sont tous attendus pour déclarer leur candidature avant l’échéance de vendredi.

Selon la dernière mock draft d’USA TODAY Sports, Dybantsa est projeté au premier rang tandis que Boozer et Peterson pourraient respectivement être draftés en deuxième et troisième position.

D’autres noms notables n’ont pas encore annoncé leurs plans, notamment Nate Ament (Tennessee) et Isaiah Evans (Duke), qui complètent cette liste d’indécis de dernière minute.

En revanche, de nombreux prospects ont déjà officialisé leur inscription à la draft. Parmi les déclarations notables, on retrouve Darius Acuff (Arkansas), Caleb Wilson (North Carolina), Yaxel Lendeborg (Michigan) et Milan Momcilovic (Iowa State).

Calendrier des prochaines échéances

La loterie de draft révélera l’ordre de sélection des prospects; elle aura lieu le 10 mai prochain. Cette cuvée de draft est annoncée comme l’une des plus qualitatives des dernières années et bouleversera certainement l’ordre établi pour les franchises de bas de tableau.

Pour les joueurs qui choisiront de tenter leur chance tout en conservant leur éligibilité universitaire, une seconde opportunité leur sera offerte. Ils auront jusqu’au 27 mai à 23h59 pour se retirer et retourner dans leur programme universitaire respectif.

La draft NBA 2026 se déroulera en deux soirées, les 23 et 24 juin au Barclays Center de Brooklyn, avec le premier tour programmé le 23 juin et le second tour le lendemain.