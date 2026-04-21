La NBA a procédé ce lundi à ses traditionnels tirages au sort de départage (tiebreakers) entre équipes ayant terminé la campagne 2025-2026 avec le même bilan en vue de la Draft NBA 2026. Un exercice loin d’être anodin et des ajustements capables d’impacter directement les stratégies de draft des clubs. À quelques semaines de la lottery, certaines franchises ont déjà de bonnes raisons de se réjouir.

La belle opération pour le Jazz, les Hawks en embuscade

S’il ne fallait retenir qu’un vainqueur, ce serait bel et bien Utah. En remportant son duel face à Sacramento, le Jazz s’assure une place dans le top 8 de la Draft 2026. Une position cruciale alors que son pick était justement protégé… top 8 ! Résultat : la franchise conserve son choix et ne devra à Oklahoma City qu’un second tour de 2027 pour solder cette ancienne dette liée au transfert de Derrick Favors.

TIES BROKEN FOR ORDER OF SELECTION IN NBA DRAFT 2026 Six ties among teams with identical regular-season records were broken today through random drawings to determine the order of selection for NBA Draft 2026. The results of the drawings: ▪️ The Utah Jazz (22-60) won a… pic.twitter.com/LN4dYMukDg — NBA (@NBA) April 20, 2026

Autre bénéficiaire indirect : Atlanta. Grâce à la victoire de New Orleans face à Dallas dans un autre tiebreaker, le pick des Pelicans se retrouve désormais en 6e position. Un détail loin d’être anodin puisque ce choix appartient aux Hawks suite à un trade conclu l’an passé avec la franchise de Louisiane.

La liste complète des départages effectués :

Utah Jazz (22-60) devant Sacramento Kings

New Orleans Pelicans (26-56) devant Dallas Mavericks

Phoenix Suns (45-37) devant Philadelphia 76ers et Orlando Magic

Toronto Raptors (46-36) devant Atlanta Hawks

Houston Rockets (52-30) devant Cleveland Cavaliers

New York Knicks (53-29) devant Los Angeles Lakers

Au-delà des premières positions, ces tirages ont aussi leur importance plus bas dans le premier tour. Dans une cuvée 2026 dont la profondeur pourrait être impactée par les retours en NCAA (boostés par les revenus liés au NIL), chaque place compte.

Une lottery déjà très attendue

Si autant d’équipes ont joué la carte du tanking en fin de saison, au point de pousser la ligue à chercher des solutions pour endiguer le phénomène, la raison est simple. La cuvée de Draft 2026 s’annonce comme l’une des plus relevées de ces dernières années, avec notamment plusieurs joueur annoncés comme des superstars NBA en puissance (Darryn Peterson, AJ Dybantsa, Cameron Boozer).

Un contexte qui renforce un peu plus encore les attentes autour de la lottery, programmée le 10 mai prochain, avec 14 équipes en course pour le first pick selon les probabilités suivantes (ordre décroissant):

Washington – 14.0%

Indiana – 14.0%

Brooklyn – 14.0%

Utah – 11.5%

Sacramento – 11.5%

Memphis – 9.0%

New Orleans – 6.8%

Dallas – 6.7%

Chicago – 4.5%

Milwaukee – 3.0%

Golden State – 2.0%

LA Clippers – 1.5%

Miami – 1.0%

Charlotte – 0.5%

Entre talents générationnels et role player d’exception, chaque position comptera lors de l’évènement. Et ces tiebreakers, en apparence secondaires, pourraient bien peser lourd le 23 juin prochain au Barclays Center de Brooklyn.