Darius Acuff Jr. ne prolongera pas l’aventure à la fac. La star des Razorbacks a confirmé ce mercredi, sur le plateau de NBA Today, qu’elle se présentait bien à la draft NBA 2026. Une décision attendue au regard de sa saison, que le pistolero annonçait dans des mots teintés d’une grande reconnaissance.

« Je voudrais avant tout remercier Dieu. Ainsi que ma famille, bien sûr, sans qui je n’en serais jamais arrivé là. Mais aussi tous mes coaches et mes coéquipiers. J’ai choisi de m’inscrire à la Draft NBA 2026. »

Breaking: Darius Acuff Jr. has declared for the NBA draft, he announced on NBA Today. pic.twitter.com/psxbfFgehp — ESPN (@espn) April 22, 2026

Une trajectoire logique pour un top prospect NCAA largement plébiscité lors des distinctions de fin de saison. Ainsi pour sa première année universitaire, Darius Acuff Jr a été élu joueur de l’année de la SEC et sélectionné dans le cinq majeur All-America par l’Associated Press.

Le tout en portant Arkansas jusqu’au Sweet 16 du tournoi final grâce à des productions exceptionnelles : 23,5 points, 6,4 rebonds, 3,1 passes décisives de moyenne et adresse insolente derrière l’arc (44%). Le meneur s’est imposé comme un scoreur complet, aussi créatif qu’efficace balle en main. Des caractéristiques qui lui valent aujourd’hui d’être projeté dans le Top 10 de la future Draft NBA.

La « patte » John Calipari

Son passage sous les ordres de John Calipari à Arkansas n’est pas anodin. Le technicien s’est bâti une solide réputation dans le développement des meneurs appelés à rejoindre rapidement la NBA. A l’image de Derrick Rose, John Wall, De’Aaron Fox ou encore Shai Gilgeous-Alexander, tous ont rejoint la grande ligue au terme d’un one and done. Sans oublier de briller à l’échelon supérieur !

Darius Acuff Jr. is drawing Damian Lillard comparisons from multiple NBA scouts: Acuff per-36: 24.1 points, 6.6 assists, 3.2 rebounds, 1.2 stocks; 60.4 TS%, 44 3PT% Lillard per-36: 25.5 points, 5.3 rebounds, 4.2 assists, 1.8 stocks; 63.5 TS%, 40.9 3PT% pic.twitter.com/Nx2SSk9LFC — Evan Sidery (@esidery) April 16, 2026

Un héritage qui a pesé dans le choix du natif de Detroit de rejoindre les Razorbacks, et renforce aujourd’hui la crédibilité de sa candidature à la Draft NBA 2026. Quelle que soit la position à laquelle il sera retenu le 23 juin prochain, une chose est sûre: Darius Acuff Jr. n’arrive pas en NBA pour y faire de la figuration.r