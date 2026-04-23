Bien avant d’intégrer l’université de Duke ou d’être drafté par les Sixers en 2024, Jared McCain s’était déjà fait un nom sur les réseaux sociaux. L’arrière du Thunder a posté sa première vidéo sur TikTok en février 2020 et n’a pas abandonné cette activité depuis son arrivée en NBA. Au point d’incarner aujourd’hui une double identité totalement assumée entre basketteur professionnel et créateur de contenu.

« Je trouve ça vraiment cool que des gens viennent me voir et ne sachent toujours pas que je joue au basket », a expliqué McCain à ESPN. « Ils me connaissent uniquement grâce à TikTok. Je trouve ça vraiment sympa. Le fait d’avoir deux terrains d’expression différents comme ça, deux façons différentes de me faire connaître, c’est génial. »

"I'm always going to be myself in any situation I go to." 💪 ESPN's No. 15 prospect Jared McCain on his leadership, NBA expectations, and his TikTok expertise 😂 pic.twitter.com/rEWfPdhFqr — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 26, 2024

Le symbole d’une génération décomplexée

Jared McCain contribue à décomplexer l’image cloisonnée du joueur professionnel. Dès son arrivée dans la Ligue, l’ancien Blue Devil s’est fait remarquer grâce à ses posts et à ses 5 millions de followers (!), sans oublier toutefois d’enchaîner les perfs lors de sa saison rookie. Une activité parallèle à sa carrière de sportif de haut niveau qui permet au natif de Sacramento de développer sa marque et sa notoriété, au même titre qu’une publicité par exemple.

« Nous [les joueurs, NDLR] avons un compte sur les réseaux sociaux et beaucoup d’entre nous faisons des partenariats avec des marques, ce genre de choses. Et pour moi, poster sur TikTok, c’est quelque chose que je fais depuis longtemps. »

Jared McCain est le produit de son époque. Le Californien a commencé à se faire connaître dès 2021 lors du Nike EYBL Peach Jam tournament et sait donc utiliser de façon intelligente cette plateforme pour ne pas influencer négativement sa carrière. Cette maturité explique pourquoi son exposition n’a jamais été perçue comme un frein à sa progression sportive.

De Duke à la NBA, une progression logique

Au lycée, Jared McCain a publié son choix de fac sur son compte TikTok, dans une vidéo cumulant trois millions de vue. Son coach à Duke, Jon Scheyer, a expliqué qu’il n’était pas du tout inquiet à propos de l’impact de ce réseau sur ses performances. La suite lui a donné raison. McCain a réalisé une très bonne saison NCAA avec 14 points et 5 rebonds à 41% à 3-points, lui permettant d’être drafté en 15e position.

Son arrivée en NBA n’a rien changé à son niveau de performances sur… et en dehors du terrain. En parallèle du développement de son compte, le meneur a été la révélation du début de saison. Favori pour le trophée du rookie de l’année au bout de 23 matchs aux côtés de Stephon Castle et Zaccharie Risacher, son premier exercice s’est arrêté brusquement à cause d’une rupture des ligaments croisés.

Ses coéquipiers prennent le pas

Échangé au Thunder en février dernier, son intégration au sein d’un effectif jeune n’a fait que renforcer les liens entre ses deux activités. Certains coéquipiers à OKC comme Isaiah Hartenstein ou Jaylin Williams apparaissant ainsi régulièrement dans ses vidéos.

Hartenstein wanted NO PART of Jared McCain’s TikTok video 😭 pic.twitter.com/Ybl2Wc4ZrP — BrickCenter (@BrickCenter_) April 16, 2026

Sa notoriété et sa spontanéité sur TikTok permettent à l’ancien de Philadelphie de transmettre un message positif à travers la Ligue. Ainsi au-delà du divertissement, ses contyenus revendiquent un objectif plus profond.

« Je pense qu’évidemment, cela joue sur l’influence que l’on a auprès de la jeune génération. Au fond, c’est vraiment de ça qu’il s’agit », a déclaré McCain. « Être capable de transmettre de la positivité et pouvoir être soi-même, qu’importe la situation. »

Jared McCain ne voit pas ses réseaux sociaux comme une distraction, mais comme un prolongement naturel de sa personnalité. Une stratégie qui lui permet de toucher un public bien plus large que celui du basket. Sa double casquette a parfaitement été intégrée par l’écosystème NBA. Une réussite pour le numéro 20 qui ne s’est donc jamais compromis pour suivre les normes de la NBA.