Victor Wembanyama n’a pas eu le temps de confirmer son premier match en playoffs. L’alien tricolore n’a passé que onze petites minutes sur le terrain face aux Blazers avant de tomber lourdement tête la première. Le natif du Chesnay a mis quelques secondes pour se relever avant de filer définitivement aux vestiaires. La franchise texane annonçant dans la foulée que le pivot de 2,24m souffrait d’une commotion cérébrale.

La scène a rapidement refroidi l’ambiance côté Spurs. Et fait le tour des réseaux sociaux avec une question très simple : reverra-t-on Victor Wembanyama dans la série ? L’occasion pour BeBasket de faire le point sur ce que prévoit la NBA dans un tel cas.

Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026

Le protocole commotion cérébrale de la grande ligue est très encadré. Et répond à des mesures très strictes pour ne faire courir aucun risque aux joueurs. Le Français doit ainsi observer un repos strict avant toute reprise bien qu’une activité légère puisse être envisagée après 24 heures dans le cas où symptômes diminueraient. Mais un retour complet à la compétition ne peut en aucun cas intervenir moins de 48 heures après la blessure.

Les médecins des Spurs et de l’Association devront déterminer jeudi soir si le 1er choix de la draft 2023 est en capacité de fouler les parquets.

Une participation au match 3 compromise ?

Le prochain match de la série entre San Antonio et Portland ayant lieu vendredi soir, Victor Wembanyama a donc trois jours pour avoir le feu vert du corps médical et revenir pour un match 3 déjà crucial et alors que les deux équipes sont désormais à égalité (1-1).

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 22 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 24,7 #17 REB 11,2 #7 PD 3 #133

Mais un tel scénario ne semble pas garanti pour autant. Preuve en est, Jarace Walker, Brandon Williams et Ace Bailey, tous victimes d’un accident similaire cette saison, ont été écartés des parquets plus de cinq jours. Certes, le contexte des Playoffs peut accélérer certaines décisions, mais la prudence reste la priorité absolue pour le club Texan et Victor Wembanyama.

A défaut d’être en tenue vendredi, le natif du Chesnay peut donc sereinement envisager de prendre part au Game 4 prévu dimanche dans l’Oregon. Pour l’heure San Antonio retient son souffle concernant l’état de santé de Victor Wembanyama, dont le retour conditionnera forcément la suite de la série.