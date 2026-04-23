Le prospect tricolore Maxim Logue rejoint Mike Malone à North Carolina

Maxim Logue continue son tour des Etats-Unis. Après l’Oregon et la Floride lors de ses deux premières saisons NCAA, l’ex-pensionnaire du Paris Basketball va découvrir la Caroline du Nord sous le maillot d’UNC l’an prochain. Une fac de North Carolina désormais entraînée par Mike Malone, champion NBA en 2023 à la tête des Denver Nuggets.

Maxim Logue (2,05 m, 20 ans) sort d’un exercice solide avec Florida Atlantic, malgré un temps de jeu limité (11,2 minutes en moyenne). En sortie de banc, le Lyonnais a compilé 4,8 points et 3,1 rebonds de moyenne par match en 2025-2026. Le big man tricolore pourrait jouer un rôle intéressant dans le secteur intérieur des Tar Heels grâce à son impact dans la peinture et sa verticalité.

NEWS: FAU transfer Maxim Logue has committed to North Carolina, Gersh Sports tells DraftExpress. The 6'9, 20-year-old French center averaged 5.0 points, 3.0 rebounds in 11 minutes per game, shooting 72% from the field. Has two years of eligibility remaining. pic.twitter.com/UR9egpcR2i — Jonathan Givony (@DraftExpress) April 21, 2026

Avec 96% de ses tirs décochés dans la raquette et la bagatelle de 28 dunks assénés l’an dernier (le meilleur total de son équipe), Maxim Logue pourrait constituer un renfort de poids dans le secteur intérieur. Et offrir de précieuses minutes en sortie de banc à UNC.

Surtout, l’ancien du Pole France devrait permet aux Tar Heels de compenser le départ de Zayden High vers South Florida, alors que plusieurs joueurs sont toujours dans le flou quant à leur avenir.

Sous le maillot des sextuples champions NCAA, Maxim Logue devrait bénéficier d’une plus grande exposition qu’à Florida Atlantic. Une opportunité à saisir pour le pivot de 20 ans, qui dispose encore de deux années d’éligibilité à la Draft NBA.

Les statistiques de Maxim Logue en 2025-2026 : 4,8 points à 67% au tir et 3,1 rebonds en 11,2 minutes de temps de jeu.