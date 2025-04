Maxim Logue quitte Oregon State pour Florida Atlantic

Maxim Logue (2,05 m, 19 ans), intérieur français passé par le Pôle France puis le Paris Basketball, poursuit son aventure NCAA du côté de Florida Atlantic. Après une saison freshman avec peu de responsabilités à Oregon State, il a choisi d’entrer dans le portail des transferts et a officialisé son arrivée chez les Owls, demi-finalistes du tournoi NCAA en 2023, sur son compte Instagram.

