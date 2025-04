Très peu utilisé à Oregon State, Maxim Logue veut changer de fac

N°1 du championnat Espoirs à l’évaluation la saison dernière (22,3), Maxim Logue (2,05 m, 19 ans) a vécu une découverture particulièrement frustrante de la NCAA. À peine 7 minutes de moyenne avec Oregon State, pour 2,9 points à 65% et 2 rebonds par match. Par conséquent, l’ancien intérieur du Paris Basketball a décidé de changer d’université en inscrivant son nom sur le portail des transferts NCAA.

Oregon State’s 🇫🇷 Maxim Logue has entered the transfer portal

The 6-9 big from Lyon, France was one of the most athletic players in all of college basketball this past season but didn’t receive a lot of minutes

Finished the season with an 18 point, 10 rebound performance vs… pic.twitter.com/5frp6JuNg9

