JJ Redick a partagé des nouvelles encourageantes concernant ses deux arrières blessés, Luka Dončić et Austin Reaves avant le début du Game 2 de la série face aux Rockets.

Austin Reaves plus proche d’un comeback que Dončić

Bien qu’aucun calendrier précis de retour au jeu n’ait été communiqué pour les deux joueurs, Austin Reaves a commencé son protocole qui inclut du travail individuel sur le terrain. Dončić, quant à lui, devrait « bientôt » commencer le sien, selon Redick, qui a souligné qu’il n’y avait pas de timeline établie pour l’un ou l’autre des joueurs.

Selon les informations d’ESPN révélées lors de l’émission NBA Today, Dončić et Reaves ont tous deux commencé à s’entraîner avec les Lakers lundi 20 avril. « Le sentiment autour des Lakers est qu’Austin Reaves est en fait celui qui est le plus avancé par rapport à Luka Dončić dans leurs processus de rééducation respectifs », a déclaré Shams Charania lors de l’émission.

Charania a ajouté que Reaves avait reçu un délai de quatre à six semaines début avril, ce qui le place théoriquement sur la bonne voie pour un retour en fin de série, potentiellement au début de la série suivante. L’arrière a commencé le travail individuel sur le terrain et devrait poursuivre sa progression avec du trois-contre-trois puis du cinq-contre-cinq avant un retour en match.

Un constat moins optimiste pour Dončić

Dončić, de son côté, ne devrait pas revenir lors du premier tour selon les dernières informations. ESPN a rapporté mardi que Reaves avait une chance de revenir plus tard dans la série, tandis que Dončić reste indisponible pour une durée indéterminée.

Aucun des deux joueurs n’a joué depuis le 2 avril en raison d’une élongation de grade 2 aux ischio-jambiers gauches pour Dončić et d’une élongation de grade 2 aux obliques gauches pour Reaves. Dončić s’est rendu en Espagne lors de la dernière semaine de saison régulière pour subir une procédure d’injection dans l’espoir d’accélérer le processus de guérison de ses ischio-jambiers, tandis que Reaves est resté à Los Angeles pour sa rééducation.

Quand on lui a demandé à quoi ressemblait une progression de retour au jeu pour Reaves, Redick a répondu : « C’est au-dessus de mes compétences. » Les Games 3 et 4 à Houston sont prévus respectivement vendredi et dimanche.