Playoffs NBA : LeBron James fait le break pour les Lakers malgré le retour de Durant
Le Game 3 aura lieu vendredi au Toyota Center de Houston, où les Rockets devront absolument réagir pour relancer cette série.
LeBron James a encore une fois porté les Lakers sur ses épaules avec 28 points, 8 rebonds et 7 passes décisives lors de la victoire 101-94 face aux Houston Rockets. À 41 ans, le King continue de défier le temps et mène Los Angeles vers une avance surprenante de 2-0 dans cette série du premier tour des playoffs, malgré les absences de Luka Doncic et Austin Reaves.
Marcus Smart s’est montré exceptionnel avec 25 points, 7 passes et 5 interceptions, confirmant son impact immédiat depuis son arrivée chez les Lakers cette saison. L’ancien arrière des Celtics a apporté la ténacité et l’intelligence de jeu nécessaires pour compenser les absences des deux meilleurs scoreurs de l’équipe, blessés le 2 avril dernier.
Le retour de Durant ne suffit pas aux Rockets
Kevin Durant faisait son retour après avoir manqué le Game 1 en raison d’une contusion au genou droit. Malgré ses 23 points, 6 rebonds et 4 passes, la superstar des Rockets n’a inscrit que 3 points en seconde période face à la défense acharnée des Lakers. Durant a également commis 9 pertes de balle dans ce qui était sa quatrième confrontation en playoffs contre James, après leurs duels en Finales NBA de 2012, 2017 et 2018.
Alperen Sengun a contribué avec 20 points et 11 rebonds pour Houston, tandis que Jabari Smith Jr. a ajouté 18 points et Amen Thompson 16. Cependant, les Rockets n’ont shooté qu’à 40,4% et n’ont réussi que 7 tirs à 3-points sur 29 tentatives (24,1%), un écart crucial face aux 13 réussites sur 28 tentatives des Lakers (46,4%).
HOUSTON, YOU MIGHT HAVE A PROBLEM 👀
The Lakers head to Houston up 2-0‼️ pic.twitter.com/yjXaK13ujW
— SportsCenter (@SportsCenter) April 22, 2026
Luke Kennard est resté dans la lignée de son game 1, il a brillé pour Los Angeles avec 23 points et 6 rebonds, formant un duo redoutable avec Smart. Les deux joueurs ont chacun shooté à 8/13 aux tirs, apportant le soutien offensif nécessaire autour de James. Le moment décisif est survenu quand Smart a trouvé James dans la raquette pour un dunk spectaculaire à 55 secondes de la fin, scellant définitivement la victoire des Lakers.
Ce 2-0 symbolique joue statistiquement en faveur de Los Angeles : depuis 1984, les équipes menant 2-0 dans une série de playoffs affichent un taux de réussite de 91,4% (245 victoires pour 23 défaites). Le Game 3 aura lieu vendredi au Toyota Center de Houston, où les Rockets devront absolument réagir pour relancer cette série. Les dates de retour de Luka Doncic et Austin Reaves restent incertaines.
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