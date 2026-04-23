Recrue phare de Guillaume Vizade lors de la dernière intersaison au sortir d’un exercice de toute beauté avec Poitiers en Elite 2 (13,6 points et 8,3 rebonds), Jonathan Jeanne vit une saison compliquée pour son grand retour dans la Sarthe. Fauché par une pubalgie qui l’a éloigné des parquets pendant près de trois mois, le big man a repris la compétition début mars. Et remonte lentement la pente alors que son équipe se prépare pour la finale de la coupe de France, programmée samedi à 13h00 face à l’AS Monaco.

Un évènement que les Manceaux, actuels huitièmes au classement (16 victoires et 11 défaites) et toujours à la lutte pour une place en Playoffs, aborderont le couteau entre les dents pour s’offrir leur première coupe de France depuis 2016. Un quatrième titre dans la compétition remporté haut la main face à l’Asvel de Charles Kahudi (88-75) et auquel Jonathan Jeanne (2,18 m, 28 ans) avait pris part depuis le banc en dépit de ses 18 printemps.

PROFIL JOUEUR Jonathan JEANNE Poste(s): Pivot Taille: 218 cm Âge: 28 ans (03/07/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 4,7 #182 REB 2,9 #111 PD 0,3 #207

L’occasion de faire coup double dix ans plus tard pour le Guadeloupéen, revenu récemment sur sur ce souvenir impérissable pour nos confrères de Ouest-France. « L’histoire est d’autant plus belle que je l’ai vécue jeune. La revivre dix ans plus tard, cela montre aussi la solidité du club. » L’occasion aussi de boucler la boucle, à l’image de la légende mancelle Pape-Philippe Amagou.

Vainqueur de l’opus 2016 aux côtés de Jonathan Jeanne pour son grand retour au club, le quadruple champion de France avait déjà mis la main sur le trophée Robert Busnel 12 ans plus tôt sous le maillot du Mans. Un comeback victorieux auquel aspirent forcément Jonathan Jeanne et les Manceaux, qui se présenteront samedi face à une équipe monégasque émoussée après leur match de Play In contre Barcelone disputé la veille au soir.

Une occasion en or pour Jonathan Jeanne de marquer un petit plus encore l’histoire du club sarthois. Et de s’offrir un rayon de soleil dans un exercice 2025-2026 bien nuageux.