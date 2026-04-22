« On est chanceux d’avoir une deuxième opportunité à la maison pour aller en playoffs et il faudra tout donner », prévenait, dès mardi soir, l’entraîneur monégasque Manuchar Markoishvili, après la défaite de la Roca Team chez le Panathinaïkos lors du premier match de play-in d’EuroLeague (87-79).

Tout donner sans penser au lendemain ?! Pas vraiment puisque l’ASM se serait bien épargnée ce deuxième barrage consécutif, qui vient largement encombrer un planning déjà bien embouteillé, alors que la rotation monégasque est réduite à la portion congrue (huit professionnels disponibles, seulement).

Une bonne nouvelle pour le MSB ?

Ainsi, le club de la Principauté recevra le FC Barcelone vendredi à 19h30 pour le match le plus important de sa saison européenne. Celui qui décidera de sa présence, ou non, en playoffs d’EuroLeague. Avant d’enchaîner exactement 23 heures plus tard, à 960 kilomètres de là, à l’AccorArena, avec la finale de la Coupe de France contre Le Mans.

Un enchaînement incroyablement éprouvant, qui vient de nouveau pointer la lourdeur sans cesse densifiée du calendrier, avec désormais 40 matchs nécessaires pour se qualifier pour les playoffs. Et peut-être une bonne nouvelle pour le MSB, balayé par Monaco lors de ses deux précédentes finales (79-104 lors de la SuperCoupe, 79-103 lors de la Leaders Cup), qui ne verra certainement pas d’un mauvais œil le fait que l’ASM n’ait pas le temps de préparer spécifiquement le rendez-vous de Bercy.

Reste qu’on n’imagine pas les coéquipiers de Mike James balancer sciemment la Coupe de France, qu’ils n’ont remporté qu’une seule fois (en 2023). Depuis des mois, les Monégasques clament leur objectif de quintuplé pour finir magnifiquement leur épopée commune.

« Pour rien au monde, on n’a envie de lâcher cette coupe », répétait récemment Matthew Strazel pour le site de la FFBB. « Nous n’avons pas fait tout ce parcours pour rien. A chaque tour, ça été des matches serrés (+6, +3 et +5) contre des grosses équipes (Paris, ASVEL, Nanterre). Donc après avoir fait ça, on a vraiment qu’une envie, finir correctement. » Et tant pis s’il faut passer par cette semaine infernale…