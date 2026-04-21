L’heure de vérité a sonné pour l’AS Monaco. Une heure après sa défaite frustrante ce mardi soir dans l’ambiance bouillante du Telekom Center d’Athènes face au Panathinaikos (87-79), la Roca Team est fixée. Leur futur adversaire au deuxième match de play-in — la dernière chance pour se qualifier en playoffs — est connu : ce sera le FC Barcelone.

Les Blaugranas ont battu de leur côté l’Étoile Rouge de Belgrade dans le match de play-in 9-10, disputé à domicile (score final 80-72). Ils récupèrent donc la 9e place de la saison régulière, et affronteront Monaco, 8e. Le vainqueur gagnera le droit d’affronter l’Olympiakos au premier tour des playoffs, forcément sans l’avantage du terrain.

Adversaire favorable pour Monaco ?

Mais grâce à cette place d’avance au classement, ce sont bien les joueurs du Rocher qui accueilleront cette rencontre à la maison. Ils conservent l’avantage du terrain. La salle Gaston-Médecin sera le théâtre de ce match synonyme de survie européenne. Le soutien du public sera primordial, comme il l’a été pour les deux équipes à domicile sur ce premier tour de play-in.

En plus de cet avantage, l’historique des confrontations est en faveur des Monégasques. Un 2-0 sur l’ensemble de la saison, dont une victoire de 16 points en Espagne en décembre, et une autre de 7 points il y a… deux semaines, à Monaco (93-86), déjà avec huit joueurs. Sur ce plan-là, Barcelone était un adversaire plus favorable que l’Étoile Rouge, contre qui ils étaient en 0-2. Cette affiche est aussi un remake du premier tour des playoffs 2025, remporté 3-2 par Monaco.

This is IT 🍿 No room for mistakes. One game for the Playoffs. @ASMonaco_Basket vs @FCBbasket, see you Friday! pic.twitter.com/5W6BbQ9lOR — EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2026

« Je suis sûr qu’on va gagner »

C’est donc bien Barcelone qui a triomphé de Belgrade ce mardi. Ce avec un duo Kevin Punter – Will Clyburn à 22 points chacun, et un Tomas Satoransky de retour (11 points, 7 passes décisives), qui a notamment planté un dagger alors que l’Étoile Rouge tentait un come-back. « Maintenant, avec Satoransky de retour, c’est clair qu’on a retrouvé notre équilibre qu’on avait perdu dans les moments cruciaux. On a plus de contrôle sur nos matchs » a justement exprimé le coach Xavi Pascual après la rencontre, auprès de l’EuroLeague TV.

Le coach espagnol est confiant pour le match à venir contre Monaco : « C’est une équipe contre qui on a perdu deux fois, mais on connaît leurs qualités, et aussi leur situation physique. On va devoir jouer notre jeu, être solides. Je suis sûr que si on ne perd pas notre concentration et que tout se passe normalement là-bas, on va gagner. » Les chances ne sont pas de son côté. En plus des dernières confrontations, jamais une équipe 9e ou 10e n’a réussi à se qualifier en playoffs depuis l’instauration du play-in en EuroLeague…