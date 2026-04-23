Dans une finale de FIBA Europe Cup qui s’annonçait indécise, le PAOK BC a pris une première option mercredi en dominant Bilbao Basket (79-73) lors de la manche aller. Dans une rencontre longtemps fermée, les Grecs ont pu compter sur les exploits de leur duo Breein Tyree – Patrick Beverley pour emporter la décision. Un succès qui permet aux hellènes d’aborder le match retour en Espagne avec un léger avantage comptable (+6).

Beverley lance le PAOK, Bilbao résiste

Après un premier quart-temps accroché, Patrick Beverley (24 points dont 16 avant la pause) a changé le tempo. Auteur de sept points consécutifs, l’ancien joueur des Clippers a permis aux siens de creuser un premier écart significatif (29-20). Dans son sillage, les locaux ont rapidement pris confiance, allant jusqu’à compter 12 longueurs d’avance au tableau d’affichage.

A little bit of everything & a whole lot of feeding off that European atmosphere.🪄 🔗Read all about it l https://t.co/opnnmGk5cI#FIBAEuropeCup pic.twitter.com/AVpoIBjlQX — FIBA Europe Cup (@FIBAEuropeCup) April 22, 2026

Solide défensivement, le PAOK a étouffé l’attaque espagnole pendant une grande partie de la première mi-temps, limitant Bilbao à une adresse famélique (37% au global sur la rencontre) pour s’offrir 8 points d’avance à la mi-temps (43 à 35).

Breein Tyree finit fort

Plus patient et précis au retour des vestiaires, Bilbao a progressivement grignoté son retard pour revenir à une petite possession seulement (60-59) sur un run initié par un Justin Jaworski déchaîné (24 points).

Sous pression, le PAOK a résisté grâce à l’abattage de Patrick Beverley, auteur de la troisième meilleure évaluation (30) sur une finale dans l’histoire de la compétition avec 24 unités, 7 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions au compteur. Parfaitement relayé par Breein Tyree (21 points), discret lors des tours précédents, mais essentiel dans le deuxième acte pour offrir aux Grecs un petit matelas en prévision du match retour au terme d’un money time tendu.

Un écart précieux, mais loin d’être suffisant pour aborder le déplacement au Pays Basque avec sérénité. Bien que dominé, Bilbao Basket n’a jamais lâché et fait montre d’une grande force de caractère, remportant notamment les deux derniers quart-temps.

La finale reste donc totalement ouverte alors que le match retour se tiendra le 29 avril prochain (20h00) en Espagne. Et si le PAOK a pris une légère option, tout reste à faire pour les coéquipiers de l’ex-choletais Cleveland Melvin, plutôt discret à titre personnel (5 points à 2/9 et 4 rebonds en 33 minutes).